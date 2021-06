El portátil más icónico de Lenovo ahora es más fino y extremadamente potente

Foto : Sam Rutherford

El ThinkPad X1 Extreme ya era un gran equipo para personas que necesitan un caballo de batalla móvil potente y robusto, pero con la renovación de este año, Lenovo ha mejorado prácticamente tod o, r educiendo aún más el grosor y dándole al ordenador portátil un gran impuls o en rendimiento.

Advertisement

Aunque Lenovo realmente no se cambiado el d iseño general del X1 Extreme, hay una serie de ajustes que debería n aportar algo de atr activo físico y visual. El primer cambio es que ahora el X1 Extrema muestra más de su tejido de fibra de carbono , una pequeña desviación del típico acabado negro mate de la línea ThinkPad. Pero quizás lo más importante es que el nuevo X 1 Extreme es más delgado que antes, mide solo 17,7 mm de grosor en comparación con los 18,4 mm de grosor del modelo anterior, m ientras que solo pesa 1,8 kg .

Además, Lenovo ha pasa do a una nueva pantalla de 16 pulgadas con relación de aspecto 16:10, q ue te brinda un poco más de espacio en ver tical, lo que siempre es valioso cuando estás trabajando en movilidad . Y en el inte rior, Lenovo también ha inslado un nue vo sistema de t ubos de calor y cám aras de vapor para mejorar el enfriamien to sin sac rificar la resistencia a der ram es o la durabilidad que la gente espera de los ThinkPads.

Foto : Sam Rutherford

Sin embargo, el cambio más significativo del nuevo X1 Extreme son todos los componentes nuevos que Lenovo ha empaquetado en su interior, que incluyen configuraciones de has ta una CPU Intel Core i9 serie H de undécima generación, r anur as SSD doble s y hasta una GPU Nvidia RTX 3080 con 16 GB de vRAM. Esa última parte es una actu aliza ción muy significativa considerando que el modelo anteri or tenía una GTX 1650. E i nclu so con toda esa potencia, con una batería estándar de 90 Wh, Lenovo afir m a que la X1 Extrem e debería d urar hasta 10, 7 horas con una carga.



Pero eso no es todo: h ay un mo ntó n de pequeñas mejoras, como el salto a una webcam Full HD (desde 720p) que también incluye un práctico cierre físico y un sensor de infrarrojos opcional, un touchpad más grande y opciones de visualización que incluyen soporte para 4K con Dolby Vision HDR y hasta 600 nits de brillo. Lenovo incluso ha agregado un lector d e huellas dactilares al botón de encendido del X1 Extreme, para que pueda iniciar sesión m ás fácilmente en su máquina con un solo toque. Y con dos p uertos USB-C con Thunderbolt, dos puertos USB-A, un lector de tarjetas SD y un pu erto HDMI de tamaño completo, también hay un montón de opciones de conectividad.

1 / 4

Advertisement

Además del nuevo X1 Extreme, Lenovo también ha presentado versiones actualizadas d el ThinkPad L13 y el ThinkPad L13 Yoga con chips AMD Ryzen 5000. Pero debo admitir que cuando tuve la oportunidad de probar todo est o en persona, me atrajo más la nueva línea de accesorios Lenovo Go , que combina n productividad con un diseño sorprendentemente sofisticado.



El nuevo ratón vertical y el t eclado inalámbrico dividido tiene paneles de corcho para añadir un poco de textura y calidez a los diseños típicamente fríos, mie ntras que el nuevo kit de carga inalámbrica U SB-C de Lenovo hace que sea posible añadir capacidad es de carga inalámbrica a portát il es de 13 y 14 pulgadas. Lenovo incluso cr eó una batería externa de 10. 000 mAh con soporte inalámbrico Qi incorporado, para que puedas recargar un teléfono sin necesidad de enchufarlo físicamente.



Advertisement

Foto : Sam Rutherford

El nuevo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 partirá de $ 2 149 y estará disponible en agosto junto con el ThinkPad L13 y el ThinkPad L13 Yoga. Por otro lado , la nueva línea de accesorios Lenovo Go de Lenovo comenzará a desplegarse en julio, comenzando por los ratones inalámbricos. Los demás productos estarán disponibles durante el verano y el otoño.