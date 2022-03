By

By

Cuando hablas de los cómics más valiosos de todos los tiempos, inmediatamente te vienen a la mente algunos. La primera aparición de Superman en Action Comics #1 de 1938, la primera aparición de Batman en Detective Comics #27 de 1939 y la primera aparición de Spider-Man en Amazing Fantasy #15 de 1962 son probablemente las más conocidas. Pero un cómic menos conocido pero quizás igual de influyente acaba de venderse por mucho dinero, y esta versión en particular tiene algo que incluso esos no tienen.



Advertisement

El cómic en cuestión es Marvel Comics # 1, publicado en agosto de 1939. Conocido como “el que comenzó todo”, fue el primer cómic publicado por Timely Comics, una compañía que, en las próximas décadas. , eventualmente se convirtió en Marvel Comics. El lanzamiento se produjo después del debut de muchos personajes famosos de DC, pero obviamente antes que cualquiera de los personajes famosos de Marvel. Sin embargo, dos de los héroes del libro, Human Torch y Sub-Mariner, aún son reconocibles para la mayoría de los fans de los cómics.



Por tanto, es un libro importante para la historia de los cómics, y el New York Times informa que una copia en una increíble condición de grado 9.2 se acaba de vender en el sitio de subastas ComicConnect por $ 2.4 millones a un comprador anónimo. Eso es menos que algunos de los cómics antes mencionados que pueden venderse por más de $ 3 millones en estos días, pero este es aún más especial. Esta copia específica de Marvel Comics #1 fue descubierta a mediados de los años 90 y alguna vez fue propiedad de Lloyd Jacquet, quien era dueño de una compañía llamada Funnies Inc. Esa compañía vendía ilustraciones a editores de cómics y este cómic específico tiene las notas de Jacquet sobre cuánto su empresa le debía a algunos de los artistas del libro. “Tener la copia de pago de Marvel Comics No. 1 sería como poseer una novela de Charles Dickens de primera edición en la que documentó sus royalties”, dijo un experto en cómics al Times.



Puedes leer más sobre la venta en el artículo del New York Times, pero si deseas leer el cómic en sí y no tienes unos cuantos millones, está en el servicio ilimitado digital de Marvel por solo $ 2.