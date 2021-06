El nuevo tráiler de Shang-Chi nos lleva de lleno a la Fase 4 del MCU

Imagen : Marvel

Al igual que ocurrió con la primera película de Iron Man, que cogió prestado un pequeño personaje de los cómics y lo convirtió en toda una gran estrella para dar comienzo a una nueva historia, algo similar le ocurrirá pronto a Shang-Chi . Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos serán el inicio de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Su segundo tráiler está ya aquí, y nos muestra aún más cosas de este incipiente super héroe .

Advertisement

El actor Simu Liu se pone en la piel de Shang-Chi, un hombre que se ve arrastrado de vuelta a su problemático pasado después de pensar que todo había quedado ya atrás. Esta es la premisa de los Diez Anillos, un grupo del que hemos ido recibiendo pistas por todo el MCU y que por fin podremos ver ahora en su totalidad. A Liu se le unirán por el camino los actores Tony Leung, Awkwafina y Michelle Yeoh, entre otros, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton. Aquí está el último y espectacular tráiler de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

La película de Shang-Chi se estrenará el 3 de septiembre, lo que hará que en realidad sea la segunda película de Marvel que se estrene este año. La primera es Black Widow, que llegará el 9 de julio, y que se trata de una precuela ambientada antes de los sucesos de Avengers: Infinity War. Shang-Chi tiene lugar justo después de los eventos de Avengers: Endgame, así que está en la misma línea temporal que WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier (porque nadie sabe por ahora en qué momento está teniendo lugar Loki).

Aún no se sabe si se hablará también de est as historias u otras. Lo cierto es que Shang-Chi es un personaje de Marvel Comics desconocido para muchos. Pero esto se acabó . Y es muy probable que terminemos viéndolo al lado de algunos de nuestros super héroes favoritos en el futuro.

¿A vosotros qué os ha parecido el nuevo tráiler ?