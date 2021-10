The Touryst, un juego lanzado por primera vez para Switch en 2019 y Xbox en 2020, finalmente ha llegado a PS4 y PS5. Pero el port para PS5 de este rompecabezas tropical lleno de aventuras tiene una distinción especial: es el primer juego de consola 8K y 60 fps que se haya lanzado oficialmente. Pero no corras todavía a comprar un televisor 8K .

Desarrollado por Shin’en Multimedia, The Touryst llegó por primera vez a la Nintendo Switch en noviembre de 2019. Después de eso, terminó en la Xbox One en 2020, y luego, un port reciente se convirtió en uno de los títulos de lanzamiento de las nuevas Xbox Series X / S. Estos ports nuevos se veían geniales gracias en gran parte a las imágenes limpias y coloridas del juego original.

Es gracias a este estilo artístico limpio y simple (y algunas diferencias del hardware de la PS5) que los desarrolladores han conseguido hacer que el juego se renderice a una verdadera resolución nativa 8K. Así es, The Touryst en PS5 puede ejecutarse a una resolución interna de 7680x4320, y según Eurogamer y Digital Foundry, los desarrolladores dicen que han logrado este notable hito de rendimiento sin hacer super-sampling temporal, checkerboarding, escalado DLSS o cualquier otro truco raro . El juego realmente funciona a 8K / 60 FPS.

Digital Foundry lanzó un video que explica cómo The Touryst en PS5 puede verse y funcionar bien a una resolución tan alta.

Lo primero que deberás tener en cuenta es que, si bien el juego se ejecuta a una resolución completa 8K, t u televisor solo lo muestra a 4K. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, todo se reduce al hecho de que, al menos por ahora, la PS5 de Sony no es compatible con una salida 8K. Quizás la caja en la que llegó tu PS5 indicaba algo así , pero por el momento Sony no ha parcheado la consola para admitir esta resolución .

Pero eso no significa que renderizar el juego a 8K sea una pérdida de tiempo. En cambio, los desarrolladores están utilizando la resolución interna aumentada como una forma para mejorar el anti-aliasing del juego , lo que significa que los gráficos de la pantalla tendrán unos bordes más limpios y suaves con menos irregularidades y artefactos . Si bien el juego se muestra en 4K por ahora, los desarrolladores le dijeron a Eurogamer que cuando Sony finalmente decida actualizar la PS5 para admitir la salida de 8K, solo se necesitaría un parche muy pequeño para permitir que la gente juegue su juego a 8K real, suponiendo que tengan una tele capaz de soportarlo . Pero por ahora, esta resolución la está utilizando el juego para que se vea mejor en pantallas de baja resolución.

Cabe señalar que la versión anterior de Xbox Series X de The Touryst funciona con una resolución interna 6K. Los desarrolladores explicaron a Digital Foundry que su motor ahora puede estirarse aún más gracias a las mejoras en la GPU y la memoria de la PS5. Además de la resolución interna más alta, la versión de PS5 muestra algunas mejoras claras en sus sombras y en sus efectos de profundidad de campo.

Antes de que te emociones y vayas a por un televisor 8K ( ya te he dicho que no lo hicieras …) recuerda que los juegos 8K van a ser muy, muy raros para esta generación de consolas. The Touryst nació como un juego de Switch a 720p. Y aunque sus desarrolladores son extremadamente talentosos, no se puede negar que el estilo visual simple del juego es clave para que pueda funcionar tan bien con una resolución tan alta . GTA6, los futuros Call of Duty y demás juegos AAA no se ejecutarán a 8K y 60 FPS . Demonios, si pocos son capaces de correr a 4K y 60 fps a día de hoy .

Quizás cuando la PS6 sea una realidad (si es que llega ese día) los juegos 8K serán más comunes.