Después de literalmente años de retrasos, el primer tráiler de la nueva película de Indiana Jones finalmente está aquí. Se llama Indiana Jones and the Dial of Destiny, como se revela oficialmente en el avance, lo que nos da una mejor idea de qué diablos haría que el Dr. Jones (Harrison Ford) regresara a otra aventura.

Cabe destacar que esta es la primera película de Indiana Jones que no está dirigida por Steven Spielberg. Ahora es un productor con el más que capaz James Mangold (Copland, Logan) tomando la silla del director. Y Mangold no solo ha vuelto a poner a Ford en el sombrero fedora y a John Williams a escribir la música, sino también a los nuevos personajes interpretados por Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y más, además de algunas caras conocidas. Mira el tráiler de Indiana Jones 5 aquí.



Indiana Jones and the Dial of Destiny | Official Trailer

No estás viendo cosas raras. Ese era un Indy digitalmente envejecido allí. “Esta es la primera vez que lo veo donde creo”, dijo Ford recientemente. “Es un poco espeluznante. No creo que quiera saber cómo funciona, pero funciona. Sin embargo, no me hace querer ser joven. Estoy contento de haberme ganado mi edad”.



Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará el 30 de junio de 2023. Eso es aproximadamente cuatro años después de su fecha de lanzamiento inicial, que se fijó incluso años antes. Al menos fue una espera más corta desde Crystal Skull hasta esto (15 años) que entre Last Crusade y Crystal Skull (eso fue 19 años). ¿Pero valdrá la pena la espera? Lo sabremos en unos meses.