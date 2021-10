By

Las primeras imágenes de la nueva película de Resident Evil despertaron cierto cachondeo en las redes porque muchos decían que parecían un mal cosplay. Ahora que ha salido el primer tráiler debo confesar que el reboot luce mucho mejor, siempre y cuando te remitas al material original.



Advertisement

Con esto lo que quiero decir es que Resident Evil: Welcome to Raccoon City es condenadamente fiel al material original, y eso incluye la estética de los 90 y las malas interpretaciones del videojuego. La buena noticia es que desde luego es mucho más fiel al juego original que la versión de 2002 dirigida por Paul W.S. Anderson a mayor gloria de Mila Jojovich.

El guión de la película sigue de cerca el del videojuego y hasta podremos ver a todos los personajes que conocemos de la franquicia original: Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine, y Chris Redfield.

Tráiler oficial en inglés (con subtítulos):

Tráiler doblado al español:

Resident Evil: Welcome to Raccoon City se estrena el 24 de noviembre en cines y cuenta con Kaya Scodelario en el papel de Claire Redfield, Robbie Amell como Chris Redfield, Ha nnah John-Ka men como Jill Valentine, Tom Hopper en el papel de Albert Wesker, y Avan Jogia como Leon S. Kennedy entre otros . La dirige Johannes Roberts (47 Meters Down).