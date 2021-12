Ha pasado ya una semana desde el estreno de la esperada Matrix: Resurrections, y como no podía ser de otra manera, Internet no ha tardado en llenarse de amantes y detractores de la película. Pero tanto el hate como el hype morirán con esta entrega , porque parece que de momento no se plantean más secuelas.

En una entrevista con la revista Collider, el productor de Matrix: Resurrections, James McTeigue, ha confirmado que entre sus planes no está hacer más entregas de la saga. “ Mira , creo que para nosotros , en este momento, solo está la película que has visto. No tenemos ning una precuela en mente. No tenemos tampoco ning una secuela en mente. Ni tampoco más trilogías ”, explicaba .

McTeigue ha confirmado también que la película estuvo a punto de salir adelante sin la directora, Lana Wachowski: “ Sí. Aquello fue verdad . Había varias versiones por ahí. Pero supongo que el destino dictó que la historia de Lana llegase en el momento adecuado, y Warner Brothers estaba dispuesta a seguir adelante con esa historia” .

The Matrix Resurrections es el regreso de la saga después de que finalizara la trilogía original en el año 2003. Tanto Keanu Reeves como Carrie-Anne Moss han vuelto para interpretar a Neo y Trinity en una trama que transcurre 60 años más tarde de los acontecimientos de la última película .