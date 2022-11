By

By

E l hyperloop de Elon Musk, el supuesto metro del futuro de ciencia ficción que asegura que no se inundará, se ha topado con un gran inconveniente . El túnel inaugural de Hyperloop, un prototipo construido en Hawthorne, en el estado de California, ha sido demolido y será reemplazado por lugares de estacionamiento para los empleados de SpaceX.

El túnel prototipo del Hyperloop tenía aproximadamente 1,6 kilómetros de largo y 3,6 metros de ancho, y estaba situado cerca del Aeropuerto Municipal de Hawthorne, en las afueras de Los Ángeles. Precision Construction Services fue uno de los contratistas del túnel y el propietario, Erik Wright, recibió la noticia a principios de año de que el túnel pronto se convertiría en un estacionamiento, según Bloomberg. El medio también informó que, a partir de la semana pasada, ya no hay rastro del túnel en Hawthorne, y el ayuntamiento local confirmó que el terreno serviría como lugares de estacionamiento para los empleados de SpaceX.

Wanna Race?

Si bien Bloomberg argumenta que enterrar el túnel de California es una señal de una retirada de Musk del concepto de hy perloop, la muerte de uno de sus primeros intentos de construir la tecnología no es necesariamente una señal definitiv de la muerte de su Boring Company. A principios de este año, Boring Company obtuvo una pequeña victoria en Las Vegas al obtener la aprobación del gobierno local para expandir su red de túneles debajo de la ciudad a un total de 54,7 kilómetros . La compañía también presentó planes en 2021 para llevar el hy perloop a Texas y a Miami. The Boring Company también informó que estaba valorada en 5. 675 millones de dó lares a principios de este año, a pesar de que su producto real es un Tesla conduciendo a través de un túnel y no cápsulas futuristas zumbando a través de un vacío, como se propuso originalmente.

Advertisement

Por otro lado, e s probable que Musk esté haciendo una jugada más grande para trasladar al menos algunas de sus operaciones principales a Texas, por lo que, si bien el cierre del túnel de Hawthorne es de interés periodístico, no debería parecer tan extraño . My San Antonio informó a principios de este año que Musk recaudó cientos de millones de dólares en inversiones para crear una nueva sede de Boring Company en Pflugerville, un suburbio de Austin, lo que indica un claro alejamiento de la antigua sede en Hawthorne. La otra compañía de Musk, SpaceX, se ha apoderado notoriamente de la comunidad costera de Boca Chica, Texas, y se están gestando rumores sobre una posible reubicación de su última adquisición, Twitter, en el mismo estado.