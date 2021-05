El Samsung Galaxy Book Pro 360 es el 2 en 1 que siempre has soñado

Imagen : Sam Rutherford

Para todos aquellos de nosotros que no trabajamos en una oficina y que nos tenemos que llevar siempre el ordenador a cuestas, siempre está el mismo dilema a la hora de elegir ordenador: ¿escatimar con el tamaño de pantalla para tener un portátil más ligero de 13 pulgadas y así no destrozarnos la espalda? ¿O quizás mejor apostar por uno más grande a costa de no dejarnos la vista? Y que hay de todos aquellos que quier en un aparato más flexible, ¿estarán dispuestos a añadir aún más peso comprando un 2 en 1?

Es una difícil elección, pero Samsung pretende acabar con esta dicotomía con el Galaxy Book Pro 360. Este nuevo 2 en 1 combina un fino diseño y una hermosa pantalla AMOLED con una excelente duración de la batería y un rendimiento solvente, poniendo todo lo que necesitas en un solo aparato.

Samsung Galaxy Book Pro 360 Samsung Galaxy Book Pro 360 ¿Qué es? La versión 2 en 1 de la serie de portátiles Galaxy Book Pro Precio Precio de partida para el modelo de 15 pulgadas en 1300 dólares; la versión de nuestra review cuesta 1500 dólares Nos gusta Preciosa pantalla OLED, diseño delgado y ligero, gran batería, buen teclado, viene con un stylus incluido, buena integración con el ecosistema Samsung No nos gusta Una webcam muy pobre, no incluye dongle de USB-C a USB-A, no tiene espacio para guardar el stylus, incluye bloatware

La delgadez por bandera

En general, la gran parte de los dispositivos se vuelven cada vez más delgados con el tiempo, pero las dimensiones del Galaxy Book Pro 360 todavía hacen que impresione tremendamente su delgadez. Con un tamaño de 355 x 255 x 11,7 mm y con un peso de poco más de un kilo, el Galaxy Book Pro 360 de 15 pulgadas es significativamente más delgado y liviano que un XPS 15. Y eso que el XPS 15 tiene un cierre tipo concha, mientras que el Galaxy Book Pro 360 es un 2 en 1 con una bisagra giratoria.

Pero la cosa se vuelve aún mejor cuando recuerdas que el Galaxy Book Pro 360 de 15 pulgadas es en realidad el modelo más grande y pesado de la nueva línea Galaxy Book Pro, ya que el Galaxy Book Pro 360 de 13 pulgadas pesa tan solo 870 gramos. La ligereza de los Galaxy Book Pros de Samsung significa que puedes pasarte a un ordenador más grande sin romperte la espalda, lo cual es una victoria absoluta para cualquiera que busque una pantalla más grande para trabajar o para jugar durante S viajes.

El Galaxy Book Pro de 15 pulgadas es mucho más delgado que el Dell XPS 15. Imagen : Sam Rutherford

Además, a pesar de ser extremadamente delgado, el Galaxy Book Pro 360 todavía tiene una construcción de gran calidad, con un robusto chasis de aluminio anodizado que tan solo presenta un poco de flexión en la zona media del teclado, lo cuál dadas sus dimensiones, parece algo bastante razonable. Y aunque se podría criticar el Galaxy Book Pro 360 por tener una barbilla ligeramente grande, parece realmente una pega menor menor.

Pantalla de ensueñ



A continuación, pasemos a la pantalla del Galaxy Book Pro 360, que es donde Samsung realmente aventaja a la competencia. Con un magnífico panel Super AMOLED de 1920 x 1080, la línea de los Galaxy Book Pro es una de las únicas familias de portátiles que cuentan con una pantalla OLED de serie y sin dejar de ser relativamente asequible. Los colores son vivos y profundos, y dado que el brillo es uno de los puntos fuertes de las pantallas OLED, los Galaxy Book Pro de Samsung se ven bien tanto en interiores como en exteriores, incluso cuando hay una fuerte luz solar.

Imagen : Sam Rutherford

Esta pantalla es tan buena que te dan ganas de encontrar cosas nuevas para ver solo por lo bien que luce todo en ella . Samsung además proporciona múltiples perfiles de color para asegurarse de que los colores sean precisos y no demasiado saturados, por si tienes que hacer tareas de etalonaje o de edición de fotografía. Mi única pequeña queja con el Galaxy Book Pro 360 de 15 pulgadas es que desearía que Samsung ofreciera un pa nel OLED 4K opcional, porque con una densidad de píxeles general más baja en comparación con la de sus hermanos de 13 pulgadas, algo más de nitidez extra sería de gran ayuda.

Potencia más que de sobra para trabajar

Tanto los modelos de 13 pulgadas como los de 15 pulgadas cuentan con una CPU Intel Core i7-1165G7 y gráficos Intel Iris Xe de serie, por lo que el rendimiento del Galaxy Book Pro 360 es de lo mejor que se puede obtener sin usar una GPU dedicada. Como esperábamos, el Galaxy Book Pro 360 que hemos probado obtuvo puntuaciones de Geekbench 5 muy similares a otros portátiles premium como el Razer Book 13, aunque los sistemas con CPU de AMD como el Surface Laptop 4 rinden mejor en tareas de renderizado de vídeos. En Handbrake, nuestro Galaxy Book Pro tardó 12 minutos y 29 segundos en convertir una película 4K a 1080p, frente a los casi 9 minutos que tardó la Surface Laptop 4.

Imagen : Sam Rutherford

E incluso sin una GPU dedicada, los gráficos Iris Xe del Galaxy Book Pro 360 siguen siendo lo suficientemente buenos para jugar a títulos menos exigentes como League of Legends u Overwatch, aunque es posible que tengas que toquetear las configuraciones según cada título en concreto.

Teclado, puertos y soporte para un Stylus

Para tratarse de un portátil tan delgado, Samsung aún brinda una experiencia de escritura cómoda. El Galaxy Book Pro 360 consigue mantener el equilibrio entre un recorrido relativamente poco profundo de las teclas (1mm) con una pulsación firme y un buen rebote cuando las teclas tocan el fondo. Al mismo tiempo, el panel táctil del Galaxy Book Pro 360 es enorme, y Samsung todavía ha sacado algo de espacio para incluir un teclado numérico en la parte derecha en los modelos de 15 pulgadas, lo cuál creo que es una buena inclusión considerando el enfoque de Samsung en la productividad móvil. Además, en la esquina superior derecha también hay un botón de encendido con un sensor de huellas digitales integrado que funciona con Windows Hello.

La selección de puertos también es más que suficiente, ya que Samsung incluye un puerto Thunderbolt 4 junto con dos puertos USB-C adicionales, un jack para auriculares y un lector de tarjetas microSD. Con un sistema que solo cuenta con puertos USB-C, echo de menos que Samsung hubiera lanzado un dongle de USB-C a USB-A para ayudar a conectar todos mis antiguos periféricos , pero supongo que uno no puede tener de todo. Por otro lado, aunque no hay un lugar para guardarlo en un dispositivo tan fino, Samsung ha decidido incluir un S-Pen con el ordenador.

Una experiencia Galaxy

Es fácil pasar por alto esta parte, pero Samsung ha trabajado mucho en una serie de aplicaciones preinstaladas que han sido diseñadas par a hacer que otros dispositivos Galaxy funcionen bien con los Galaxy Book Pro. Por un lado e stá Quic k Share, que te a yudará a compartir archivos entre tu portátil y tu teléfono Galaxy fácilmente, mientras que la función de Segunda pantalla de Samsu ng te permitirá convertir una tableta Galaxy en una pantalla extra para el portátil. Y, por supuesto, también están todas esas aplicaciones del S-Pen que te sirven para sincronizar todas tus notas o dibujos entre todos tus dispositivos Galaxy.

Imagen : Sam Rutherford

Samsung incluso creó una nueva versión de su aplicación Smart Switch, para que puedas transferir todos tus archivos existentes y aplicaciones de la Windows Store desde tu ordenador anterior a tu nuevo Galaxy Book Pro 360 con facilidad. (Aunque, curiosamente, parece que no puedes transferir programas independientes que hayas instalado de forma manual).

Es cierto que todavía no es la experiencia que ofrece Apple con toda su familia de dispositivos, pero es una gran mejora para el ecosistema que está creando Samsung. También hay algo de bloatware preinstalado, como las aplicaciones de Amazon o de Facebook Messenger, que acaban siendo una molestia extra si no te interesan lo más mínimo .

Una webcam horrible

Esto se trata de es un verdadero enigma, porque no se puede decir que Samsung sea nueva en esto de equipar y ajustar cámaras en dispositivos móviles. Pero e sto es lo que hay: la webcam del Galaxy Book Pro 360 es mala, o quizás pasable en el mejor de los casos.

La resolución de 1280 x 720 de webcam está algo justa, pero es que lo que captura se ve con mucho más grano y borroso que en el resto de cámaras de la competencia. Realmente no hay excusas para tene r u na webcam tan mala en un portátil premium, y el hecho de que el Galaxy Book Pro 360 no tenga ninguna otra carencia importante hace que sea un fallo aun más imperdonable.

Una batería impresionante

C on un tiempo de 14 horas y 46 minutos en nuestra prueba de reproducción de vídeo, el Gala xy Book Pro 360 de 15 pulgadas consiguió una de las mejores marcas que hemos visto en años, superando con facilidad al XPS 15 (8:28) , al Surface Laptop 4 (12:21) y a otros cuantos portátiles.

Otra gran vent aja que tiene es que, debido a que el Galaxy Boo k P ro 360 se carga a través de un USB-C, también puedes usar su fuente de alimentación de 65 vatios p ara cargar otros dispositivos USB-C .

¿Qué portátil me compro?

Imagen : Sam Rutherford

Si ya tienes algún otro dispositivo Galaxy y estás buscando un ordenador para trabajar con el que completar tu kit, el Galaxy Bo ok Pro 360 deb ería estar el primero de tu lista. Su pantalla OLED no solo garantizará que obtenga s la misma y satisfactoria expe riencia de visionado q ue tienen todos sus dispositivos, sino que Samsung ha añadido también una s inerg i a interesante que ayuda a que sus dispositivos funcionen bien en su conjunto .

Pero incluso si no te has sumergido en el ecosistema de Samsung todavía, sigue habiendo muchos puntos interesantes . Entre su fino diseño , la mejor batería de su clase y la flexibilidad que ofrece con su sistema 2 en 1, el Galaxy Book Pro 360 está más que preparado para manejar las tareas de productividad habituales con aplomo. Y en comparación con otros de sus principales competidores como el Dell XPS 15, el Galaxy Book Pro 360 es aún más portátil y posiblemente más atractivo. Con e ste Galaxy Book Pro 360, Samsung ha conseguido llevar la lige reza a un nuevo estándar de excelencia.