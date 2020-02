El nuevo símbolo del traje de Batman podría estar hecho con el arma que mató a sus padres

Filed to:

El director de The Batman, Matt Reeves, mostró por primera vez el nuevo traje del superhéroe, y, en menor medida, a su nuevo dueño. El traje en sí ha sido objeto de un férreo escrutinio, como suele ocurrir, y los fans no han tardado en notar sus similitudes con la saga de videojuegos Arkham y Daredevil, aunque esto último ha sido principalmente por la paleta de color roja y negra que hemos visto en el vídeo de Reeves.

Ahora, sin embargo, los detectives de Internet han comenzado a fijarse en otro aspecto del diseño del traje: el extraño material que parece formar el murciélago de su pecho. Da la sensación de que no está compuesto solo de metal, sino que tiene algunos remaches muy curiosos. De momento, esto parecen meras especulaciones, pero si los miras un tiempo, incluso comienzan a parecerse a las partes de un arma, justo lo que más odia Batman.

Damos las gracias al usuario de Twitter @UpToTask, que no solo señaló que el diseño tiene un diseño semejante al de una pistola (es más fácil de ver en la imagen de arriba, donde ha corregido el color) sino que también incluyó el motivo por el que ésto podría ser cierto. Para ser concretos, trazó un paralelismo con la historia de Kevin Smith del número 1000 de Detective Comics, publicada el año pasado, en la que Bruce Wayne consigue encontrar el arma que usaron para asesinar a Thomas y Martha Wayne, y la derrite para colocarla sobre su pecho. Parece que no podremos confirmar esta teoría hasta que The Batman llegue a los cines el 25 de junio del próximo año.