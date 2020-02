El teclado de Google para Android ahora permite combinar emojis para crear nuevos

Filed to:

Imagen : Google.

¿Te has sentido alguna vez como un robot que llora? ¿O como una caca feliz y enamorada? ¿Y qué me dices de como un fantasma vaquero? Es muy probable que no, pero eso da igual, porque ahora el teclado de Google para Android permite crear emojis personalizados combinando dos emojis en uno.

Gif : Google.

El teclado Gboard para Android acaba de estrenar una función que han llamado “Em oji Kitchen”, la cual permite usar emojis que ya existen para crear stickers nuevos. Por ahora no es posible utilizar absolutamente todos los emojis disponibles como “ingredientes” para un nuevo sticker, pero la selección promete ser variada y, con suerte, irá creciendo y ofreciendo una mayor variedad. Ideal para aquellos para los que nunca hay suficientes emojis.

Actualmente es posible colocarle gafas al emoji de mono, o un corazón alrededor de esa caca sonriente que tanto usamos, ojos de tristeza al emoji de robot y sombrero de vaquero a distintas expresiones, entre muchas otras cosas absurdas pero, en cierto modo, graciosas. Para saber qué combinaciones están disponibles solo es necesario presionar sobre un emoji y esperar que el teclado te sugiera las distintas opciones para combinarlo. Esto se debe a que, según Google, no es un sistema automatizado el que crea los stickers sino que estas combinaciones han sido diseñadas a mano.

La Emoji Kitchen llega en la última actualización de Gboard para Android que comienza a estar disponible desde ahora mismo para todos los usuarios del teclado . [Google vía Engadget]

