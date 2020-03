El teléfono del hermano de Pablo Escobar es un Galaxy Fold con una pegatina dorada

La saga de los teléfonos plegables de la marca Escobar continúa. Cuando se lanzaron el Escobar Fold 1 y Fold 2, todos los nerds de los teléfonos sabían que eran teléfonos de otras marcas a precios sospechosos: el Royole FlexPai y el Samsung Galaxy Fold. Ahora varios youtubers han conseguido probar el Fold 2 y resulta que es un Galaxy Fold con una pegatina dorada.

¿Sorprendidos ? En lo mas mínimo . El youtuber Marques Brownlee muestra claramente que al despegar la pegatina dorada aparece en la bisagra el logotipo de Samsung . Y un video anterior del yoiutuber Mrwhosetheboss confirma que no es un incidente aislado. Ambos se arriesgaron a compr ar con su propio dinero los productos de la dudosa compañía holding, obteniendo lo que resultó ser simplemente un Galaxy Fold con calcomanías pegadas . Y hay más: los teléfonos vienen preconfigurados con ese espeluznante fondo de pantalla de Pablo Escobar, y la caja en sí es lo más básica posible. Gizmodo contactó con la marca para probar uno , pero lamentablemente, no se nos consideró dignos.

¿Cómo demonios consiguió Escobar Inc estos costosos teléfonos plegables y cómo piensa venderlos por una fracción de su precio? (El Fold 1 tenía un precio de $ 350 en comparación con los $ 1 318 del Royole FlexPai; el Fold 2 cuesta $ 400 y el Galaxy Fold $ 1 980.) Según Mrwhosetheboss, el CEO de Escobar Inc, Olof Gustafsson, explicó que la compañía había comprado tres tipos de teléfonos Galaxy Fold: los que no cumplían los estándares de control de calidad de Samsung, unidades devueltas y teléfonos con exceso de existencias de minoristas y mayoristas que sobrestimaron cuántos clientes de Galaxy Folds tendrían . Esto coincide con un comunicado de prensa sobre el lanzamiento del Fold 2, en el que el hermano de Escobar dice que su objetivo es convertirse en el “capo de los dispositivos electrónicos”.

Ambos youtubers llegaron a la conclusión de que es posible que hayan recibido estas unidades debido a su número de seguidores , y no está claro si los clientes habituales que ven esto como una oportunidad de conseguir un teléfono plegable a bajo precio alguna vez recibirán uno de estos dispositivos . .