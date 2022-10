By

En el año 2020 sucedió algo trágico, el actor Chadwick Boseman falleció tras su lucha contra el cáncer. En el caso de Marvel Studios y su universo cinematográfico (MCU), los fanáticos lamentaron el fallecimiento de la estrella y después se preguntaron: ¿qué pasará con el personaje al que dio vida? Marvel decidió no reemplazarlo sino más bien continuar su legado, y ese legado es lo que veremos en la nueva película Black Panther: Wakanda Forever.



Por supuesto, ya que no reemplazarán a T’Challa con otro actor sino que su personaje también fallece por algún motivo en el MCU, ¿quién será el nuevo Black Panther? Pues el nuevo tráiler nos lo responde con un primer vistazo a la nueva versión del personaje. No será él, sino más bien la nueva Black Panther. Se confirma que el testigo lo tomará una mujer, y aunque no hemos visto aún debajo de su máscara, todo parece indicar que han seguido el camino de los cómics y la nueva Black Panther será Shuri, la hermana de T’Challa (y heredera al trono).

Más allá de esto, el nuevo tráiler revela que Namor saldrá de su mundo submarino y traerá sus ejércitos para… ¿intentar conquistar la superficie? No creo que sea tan sencillo, pero para saber más respuestas tendremos que esperar al próximo 10 de noviembre, día que se estrena Black Panther: Wakanda Forever en los cines del mundo.

Nuevo tráiler de Black Panther: Wakanda Forever

#PanteraNegra: Wakanda Por Siempre | Tráiler Oficial | Subtitulado

Y aquí está el nuevo póster oficial de la película