El tráiler final de Star Wars: The Clone Wars es un viaje emocionante

Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, pero hemos llegado. El fin de Star Wars: The Clone Wars se acerca, y es una batalla que cambiará el destino de héroes y villanos por igual.

Disney y Lucasfilm acaban de lanzar un último spot de televisión para los cuatro episodios finales de The Clone Wars, la tan esperada conclusión de la temporada final de la serie animada. Y sí, es lo que estabas esperando: sembraron las semillas en el episodio de la semana pasada, pero esta semana empieza todo. Ahsoka Tano está en Mandalore, listo para liberar el planeta del control de las siniestras maquinaciones de Darth Maul.

Y tiene algunos amigos.

Como si la escena en la que Anakin le regala a su antigua padawan un batallón de Clone Troopers personalizados no nos hubiera llenado ya los ojos de lágrimas (y lo hizo por primera vez cuando era una historia no contada en la mente del productor Dave Filoni). O Anakin Skywalker h ablando de la lealtad de los clones a medida que nos acercamos a los inevitables eventos de Revenge of the Sith.

¿Estás bien? Yo no. Estoy lo contrario a bien.

Y no tenemos mucho tiempo para componernos, francamente: la Guerra de los Clones termina con el comienzo del arco final de Star Wars: Clone Wars en Disney + este viernes 17 de abril.