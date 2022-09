By

Hay una nueva historia del universo Blade Runner en desarrollo. Será una secuela espiritual de las películas que se desarrollará décadas más tarde, en forma de serie limitada. Estará a cargo de los estudios de Amazon y de la productora Alcon Entertainment, que es propietaria de los derechos de la franquicia, y contará con Ridley Scott como productor ejecutivo.

El nombre de esta serie es Blade Runner 2099 lo que confirma que se desarrolla 50 años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, la película de 2017 dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, y que sirvió como secuela de la película original de 1982 que dirigió Ridley Scott.

Se desconocen detalles acerca de la trama de Blade Runner 2099, más allá del año en el que se desarrollará y que será una “serie limitada”, lo que significa que muy probablemente solo tendrá una temporada. Sus responsables aseguran que “mantendrá los temas, el intelecto y el es píritu de las películas”.

¿Volveremos a ver a uno o varios de los personajes de 2049? Aún no lo sabemos, pero esta no es la primera vez que el universo de Blade Runner crece fuera de la gran pantalla. Antes del estreno de 2049 pudimos ver el corto animado llamados Blade Runner: Black Out 2022 (que, como su nombre lo indica, se desarrollan en el año 2022), y en noviembre de 2021 se estrenó la serie estilo anime japonés Blade Runner: Black Lotus, que se desarrolla en el año 2032 dentro de este universo que sigue creciendo.

Todavía no se ha anunciado cuándo se estrenará Blade Runner 2099, pero sea cuando sea, estará disponible en la plataforma Prime Video de Amazon. [vía The Hollywood Reporter]