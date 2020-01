El universo de Transformers será reiniciado otra vez, y ya hay dos películas en desarrollo

Filed to:

Hay un nuevo reboot de Transformers en desarrollo. Paramount Pictures y Hasbro han decidido hacer otro reinicio del universo de estos robots gigantes que se transforman en vehículos, esta vez posiblemente dándole un lavado de cara completo a la franquicia, incluyendo una película basada en Transformers: Beast Wars.

Se trata del segundo reboot al que es sometido la saga que, hasta ahora, ha estado bajo la responsabilidad del director Michael Bay. En 2014, y tras siete años de la primera película protagonizada por Shia LaBeouf, Transformers: Age of Extinction fue el primer reboot de la saga, esta vez con Mark Wahlberg como protagonista. Sin embargo, el fracaso de la secuela, The Last Knight de 2017, sería la razón principal de que Paramount decidiera hacer otro reboot.

Según reportajes, Paramount se encuentra trabajando en dos guiones, uno de ellos escrito por James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) y el otro por Joby Harold (King Arthur). El proyecto de Vanderbilt, según Deadline, está basado en Transformers: Beast Wars, la saga que nació como una serie animada de televisión de los 90 en la que los personajes viajan en el tiempo y llegan a la Tierra en la era prehistórica, por lo que en lugar de transformarse en vehículos, se transforman en animales y dinosaurios.

Los rumores de que Transformers sería sometido a otro reboot comenzaron en comienzos de 2018, momento en el que la película de Bumblebee, un spinoff de la saga principal, todavía estaba en desarrollo. Los nuevos detalles filtrados no solo confirman el reboot, sino que también revelan que lo nuevod e los Transformers no solo involucrará autos rápidos, camiones y aviones, sino también gorilas y velociraptors. [Variety / Deadline vía io9]