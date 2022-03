By

By

¿Has visto ese video viral de una momia de 3000 años gritando de dolor? Ha acumulado más de 10 millones de visitas solo en Twitter. Solo hay un problema: el video está editado para que la momia suene más divertida.



Advertisement

Sí, los investigadores realmente recrearon las cuerdas vocales de una momia usando una impresora 3D en 2019. Y CBS News cubrió el logro en enero de 2020. El video original, de CBS This Morning, está disponible online para que cualquiera lo vea.



Gizmodo incluso escribió sobre el experimento, explicando que el sonido evocado por la momia, un hombre llamado Nesyamun, era “bastante decepcionante y algo impropio de un estimado sacerdote egipcio”. Algún bromista de Internet debe haber pensado lo mismo, ayudando a animar el video con su propia edición poco después de que escribimos sobre él.



No está claro quién creó primero la versión de broma editada del video, pero sabemos que originalmente se hizo popular en YouTube en el canal del usuario kmlkmljkl en enero de 2020. El video ha acumulado más de 4.5 millones de visitas en la plataforma y es obvio por muchos de los comentarios que la mayoría de la gente no sabe es una broma.



El vídeo editado:



El video original, tal como se emitió en CBS:



Hay una arruga más en todo esto que los fans de los trivials de Internet apreciarán. Ese grito de momia del video de broma no es solo un grito al azar. Es la voz de un artista llamado MC Ride, actuando con su grupo de hip hop Death Grips en su canción de 2011 “Guillotine (It Goes Yah)“.



G/O Media may get a commission

YouTube incluso tiene su propio video editado de MC Ride haciendo ese sonido de grito durante una hora. Si pensabas que el grito te sonaba familiar, no estabas equivocado.



Así que ahí lo tienes. Sí, los científicos realmente hicieron un grito de momia. Pero no fue muy divertido cuando lo hicieron. Internet ayudó a animarlo al probar el grito de un artista de hip hop. Y el resto fue historia de los videos virales.