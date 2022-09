Desde su lanzamiento en febrero de este mismo año, Elden Ring ha cosechado la máxima puntuación en no pocas reviews y ha amasado una fiel comunidad de jugadores. Su último récord, no obstante, no es tan positivo. El juego escrito por George R.R. Martin y dirigido por Hideata Miyazaki es el más confuso de 2022.



Un equipo del co mparador de precios de banda ancha británico Uswitch ha aprovechado sus herramientas de análisis web para examinar los 150 juegos más populares de 2022 atendiendo no a su argumento o a su jugabilidad, sino a las búsquedas que la gente hace de ellos en Internet buscando cómo pasar un determinado boss o cómo obtener un determinado objeto. L os autores de este curioso estudio se han centrado en las búsquedas con términos como “explicado”, “trucos”, “cómo jugar” o “guía”. Elden Ring se ha llevado el primer premio con casi 180.000 búsquedas de jugadores más perdidos que un pulpo en un garaje. Le sigue muy de lejos Metroid Dread, con 54.000 búsquedas, y Resident Evil Village, con 44.760. El cuarto juego más confuso es Assasin’s Creed: Valhalla, con 44.760 búsquedas. Esta es la lista completa remitida por Uswitch a Gizmodo:

Buscar en Internet cómo pasar una determinada parte de un juego que se nos resiste se ha convertido en algo completamente cotidiano , pero Elden Ring ha elevado esa práctica a un nuevo nivel hasta el punto de haber usuarios volcados de forma exclusiva en ayudar a otros a pasarse un determinado boss, como Let Me Solo Her, o a explicar detalles de la historia (VaatiVdya) . Los cientos de vídeos que pueblan YouTube explicando cómo hacerse un determinado tipo de personaje o cómo encontrar ciertos objetos avalan también este premio.



No faltará quien esgrima los argumentos de la doctrina de l “Git Gud”, los que defiendan el estilo de la mal llamada “ narración arq ueológica” (si no lees las descripciones de todos los objetos que vas en contrando no te enteras de nada), y quien diga que la complejidad de Elden Ring es parte de su encanto. Personalmente, y después de haber dedicado más de 200 horas a explorar las tierras intermedias, creo que el juego no es que sea complejo en un sentido positivo. Es que está horriblemente mal narrado y le faltan buenas dosis de estructura.

Esta deficiencia narrativa es algo común a toda la obra de Miyazaki, pero en Elden Ring alcanza un nivel intolerable por tratarse de un mundo abierto en el que puedes ir a cualquier parte en cualquier orden. En Bloodborne o en los demás Souls este problema no existe tanto porque los escenarios son bastante lineales y hay pocas probabilidades de que te saltes un personaje u objeto cruciales cuando básicamente te los encuentras de bruces en algún callejón por el que tienes que pasar obligatoriamente. En Elden Ring, esa ventaja se pierde por completo y las costuras de l a mala narración (que no de una mala historia) asoman por cada esquina.

No puede ser que no sepas cuándo o dó nde te vas a encontrar de nuevo a un personaje con en el que empezaste una misión (From Software apañó esto un poco en uno de sus últimos parches localizando a los PNJ en el mapa , pero sigue siendo confuso). No pude ser que todas las líneas de diálogo del personaje principal de uno de los finales alternativos sea “...”. No puede ser que haya objetos importantes cuyo uso esté solo insinuado vagamente en su descripción (Hola, grilletes de Margit o dardos de Cristal). No puede ser que el método para alcanzar uno de los finales del juego sea usar dos objetos sin uso aparente en dos lugares completamente arbitrarios a kil ómetros de distancia y para cuyo uso básicamente no te dan ninguna pista. Me estoy refiriendo a la estatua invertida cariana y al anillo del juramento en la cadena de misiones de Ranni , pero son solo dos ejemplos de decenas, y ni siquiera los más sangrantes .



Elden Ring es un juego impresionante , y el mundo de fantasía que recrea es uno de los más hermosos que he visto últimamente. Su sistema de combate, conjuros y objetos también es uno de los más completos y versátiles que conozco en lo a que rol de acción se refiere . No en vano se ha llevado las puntuaciones que se ha llevado. P ero reconocer estos puntos fuertes no implica que debamos pasar por alto sus puntos flojos , y a nivel de narrativa el juego es un desastre. Dejar que sean los jugadores o los espectadores los que se devanen los sesos para completar todos los detalles de la historia es algo que ya hacía Lindelof y t iene un nombre. N o es genialidad narrativa: es prepotencia e incompetencia a la hora de escribir .