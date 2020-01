Elon Musk anuncia que los Tesla pronto podrán hablar a los peatones por su cuenta

Gif : Regular Car Review ( YouTube

Si alguna vez soñaste con tener un Pontiac Firebird negro con una luz oscilante en el frontal y un engolado acento británico, puede que esto te interese. Elon Musk acaba de anunciar una nueva función de los Tesla por la que sus autos eléctricos serán capaces de hablar con los peatones en el exterior del vehículo.



La función no consiste en que el conductor hable a los peatones a través de algún tipo de micrófono. Es el propio Tesla el que habla, aparentemente mediante un sistema de IA conectado al altavoz exterior. Los Model 3, de hecho , llevan equipado un altavoz exterior, así que añadir la función será tan sencillo como actualizar el software del vehículo. De momento todo lo que tenemos es un vídeo de un Tesla Model 3 diciendo “Well, don’t just stand there. Hop in!” (Bueno, no te quedes ahí parado. ¡ Sube!).

Advertisement

El siempre polémico CEO de Tesla ha detallado que el sistema será compatible con el modo pedos y el modo centinela. De momento la función parece otra de las gansadas habituales de Musk, aunque quizá tenga algún uso que se nos escapa ahora mismo, y la incorporación de algún tipo de asistente de voz puede ser tan interesante como hilarante . Quizá en el futuro los Tesla puedan hablar de ellos y criticar cómo conducen sus dueños. [vía Mashable]