Ni un día sin polémica, eso es más o menos Twitter desde que llegó Musk, quién parece que no quiere que el fuego se acabe. Lo último: ha anunciado una amnistía general para las cuentas de Twitter suspendidas. Dicho de otra forma, las denominada como “cuentas del odio” volverán a la plataforma de redes sociales.



El anuncio no hace más que confirmar lo que ya deslizó la semana pasada, el “perdón” para los usuarios bloqueados, y todo tras los resultados de los votos en una encuesta en su cuenta donde aparentemente respaldaron la medida. En dicha encuesta, Musk preguntaba si se debería ofrecer una amnistía general a las cuentas siempre que no hayan “violado la ley o se hayan involucrado en un spam atroz”. Musk no especificó a qué leyes se refería y la encuesta registró más de 3,1 millones de votos, con un 72% a favor de una amnistía.

Tras los resultados dijo que “la gente ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana”. Y agregó: “Vox Populi, Vox Dei”, una frase latina que viene a decir que “la voz del pueblo [es] la voz de Dios”.

Entre otras, las cuentas que se encontraban suspendidas en Twitter incluían al exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, la comentarista británica de derechas Katie Hopkins o David Duke, del Ku Klux Klan. Curiosamente, esta amnistía se produce un día después de que restableciera la cuenta de Trump, así como las cuentas del psicólogo canadiense Jordan Peterson, el ex kickboxer profesional Andrew Tate, cuyas opiniones misóginas extremas llevaron a una prohibición de Twitter en 2017, y el desbloqueo de la cuenta del rapero estadounidense Ye ( anteriormente Kanye West) , sancionado el mes pasado por publicar comentarios antisemitas.



Por cierto, esta misma semana, Musk descartó el regreso del teórico de la conspiración Alex Jones, quien promovió la afirmación de que la masacre de la escuela Sandy Hook fue un engaño, diciendo que “no tenía piedad” de las personas que capitalizan la muerte de niños por fama personal. También se mantienen cerradas las cuentas del escritor de derechas Milo Yiannopoulos y el expresentador de la BBC David Icke. [News.com.AU]