El integrante de la mítica banda de Liverpool comentó al programa Today de BBC Radio 4 que la tecnología se había utilizado para “sacar” la voz de John Lennon de una vieja demo para que pudiera completar la canción. No sólo eso. Como aseguro McCartney, “la acabamos de terminar y se lanzará este año”.

Aunque el artista no llegó a revelar el nombre del tema, desde la BBC se desliza que podría tratarse de una composición de Lennon de 1978 llamada Now And Then. De hecho, este título ya se había barajado como una posible “canción de reunión” de los Beatles en 1995, mientras compilaban su serie Anthology que abarcaría toda su carrera.

Advertisement

Un tema, Now And Then, que Lennon compuso antes de su muerte en 1980 y que, según se comenta, era de amor y disculpa, como muchas de las canciones del artista en la última parte de su carrera.



¿Y por qué se ha recurrido ahora a una IA? Al parecer, la idea de que la tecnología pudiera reconstruir la demo surgió del documental de ocho horas de Peter Jackson, Get Back. Para el mismo, la editora de diálogos Emile de la Rey utilizó una IA personalizada con la que reconocer las voces de los Beatles y separarlas del ruido de fondo.

Advertisement Advertisement

Gracias a este proceso, McCartney pudo hacer un dueto con Lennon en su reciente gira (incluso en el festival de Glastonbury del año pasado), y para nuevas mezclas de sonido del álbum Revolver de los Beatles el año pasado. Según ha comentado el propio cantante:



Jackson pudo sacar la voz de John de un pequeño casete. Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz. Esta es una guitarra. Quita la guitarra. Entonces, cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles, era una demo que tenía John y pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA. Luego podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente. Así que te da algún tipo de libertad de acción.

Advertisement

Al parecer, McCartney también reveló que Now And Then nunca vio la luz porque George Harrison la había tildado de “maldita basura” y se negó a trabajar en ella, “y siendo los Beatles una democracia, no lo hicimos”, contó. Además, tenía un defecto técnico en la grabación original, un zumbido persistente que acabó enterrando al tema…. hasta ahora.



Una noticia que llega en el momento más álgido de la controversia sobre el uso de la música y la IA, con falsificaciones de temas de músicos como Drake, The Weeknd o Kanye West y que hacen preguntarse a la industria hacia dónde se dirige el futuro de la música.