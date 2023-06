Cómo generar en ChatGPT listas de canciones para Spotify

Una de las mejores funciones de ChatGPT Plus, la versión de pago de ChatGPT, son los plugins; entre ellos PlaylistAI, que genera listas de reproducción de Spotify a partir de un “prompt” o comando de texto. Lo que menos gente sabe es que no hace falta pagar por ChatGPT Plus ni por PlaylistAI para conseguir el mismo resultado.



Aunque los modelos de lenguaje no están diseñados para descubrir canciones poco conocidas, servicios como ChatGPT pueden generar infinitas listas de canciones a partir de una instrucción de texto, como por ejemplo:

Crea una lista de 25 canciones que eran populares cuando yo tenía 18 años. Nací en 1989 Seguro, si naciste en 1989, entonces cumpliste 18 años en 2007. Aquí te dejo una lista de 25 canciones que fueron populares en 2007: Rihanna - “Umbrella” Fergie - “Big Girls Don’t Cry” T-Pain - “Buy U a Drank (Shawty Snappin’)“ Plain White T’s - “Hey There Delilah” Akon - “Don’t Matter” Timbaland - “The Way I Are” Amy Winehouse - “Rehab” Avril Lavigne - “Girlfriend” Kanye West - “Stronger” Nelly Furtado - “Say It Right” Sean Kingston - “Beautiful Girls” Fall Out Boy - “This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race” Mika - “Grace Kelly” Justin Timberlake - “What Goes Around... Comes Around” Gwen Stefani ft. Akon - “The Sweet Escape” Maroon 5 - “Makes Me Wonder” Beyoncé - “Irreplaceable” Alicia Keys - “No One” Linkin Park - “What I’ve Done” Kelly Clarkson - “Never Again” Carrie Underwood - “Before He Cheats” Soulja Boy - “Crank That (Soulja Boy)“ 50 Cent - “Ayo Technology” Paramore - “Misery Business” Britney Spears - “Gimme More” Espero que esta lista te traiga buenos recuerdos de aquel año. Reescribe la lista con canciones indie en español Entendido, a continuación te presento una lista de 25 canciones de indie en español que fueron populares en 2007, aunque cabe aclarar que el término “indie” puede ser bastante amplio y, en algunos casos, subjetivo: Vetusta Morla - “Copenhague” Zoe - “Via lactea” Ximena Sariñana - “Vidas Paralelas” Love of Lesbian - “Universos Infinitos” La Casa Azul - “La Revolución Sexual” El Columpio Asesino - “La Gallina” Facto Delafé y las Flores Azules - “Mar el poder del mar” Los Planetas - “Alegrías del incendio” Ivan Ferreiro - “Turnedo” Sidonie - “Por ti” Nacho Vegas - “Dry Martini S.A.” Javiera Mena - “Sol de invierno” Lori Meyers - “Luces de neón” Delorean - “As Time Breaks Off” Standstill - “Adelante, Bonaparte” Amaral - “Kamikaze” Sr. Chinarro - “Los ángeles” El Guincho - “Palmitos Park” Nena Daconte - “Tenía tanto que darte” Christina Rosenvinge - “La distancia adecuada” Pereza - “Todo” Russian Red - “They Don’t Believe” La Bien Querida - “De momento abril” Tachenko - “Amable” Maga - “Agosto esquimal” Espero que esta lista sea de tu agrado.

En las últimas semanas me he aficionado a generar listas de canciones de esta manera, y aunque las alucinaciones del chatbot son frecuentes ( no para de recomendarme Maná como grupo consagrado de rock nacional argentino ), las posibilidades son inabarcables.

La pregunta es, ¿cómo puedes exportar esto a Spotify si no pagas por ChatGPT Plus ni por PlaylistAI? Muy fácil. Con Spotlistr, un servicio gratuito qu e puede convertir una lista de texto en una lista de reproducción Spotify.

Lo único que tienes que hacer es ir a Spotlistr > Convert to Playlist > Textbox y pegar en la caja de texto la lista de canciones que ha generado ChatGPT. Después de conectar tu cuenta de Spotify con el servicio, verás una lista de las canciones encontradas con un porcentaje que indica el nivel de confianza de que sea la canción que buscas . Si no es la canción que estás buscando, puedes elegir otra de una lista que el propio servicio te ofrece como alternativa .



Una vez generada la playlist, ya puedes empezar a escucharla en Spotify. No hay límites sobre lo específico que puedes ser con el prompt de ChatGPT . ¿Cumbias tristes? ¿Bossa novas que no estén en portugués? La imaginación es el límite .