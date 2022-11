George Hotz es más conocido por hacer jailbreak al bloqueo del operador del iPhone y piratear la PlayStation 3. Ahora, Elon Musk lo ha puesto en su desafío técnico más trascendental: reparar Twitter en tres meses. Ok, no todo. Fue contratado para arreglar la función de búsqueda actualmente rota de Twitter.



Musk intentó previamente contratar al hacker para Tesla, pero tuvieron una pelea por los términos de empleo. Más tarde, Hotz fundó Comma AI, una empresa que desarrolló un software que compite contra el piloto automático AI de Tesla. Musk luego se enfrentó a él en 2015 sobre si una sola persona o una pequeña empresa (como Comma AI) “que carece de una amplia capacidad de validación de ingeniería” podría crear un software de conducción autónoma que se pueda usar en automóviles reales. En aquel entonces, claramente no creía que un advenedizo como Hotz pudiera derrocar a un gigante de la industria como Tesla, pero parece que Musk ha experimentado un cambio de opinión significativo desde entonces. Ahora contrató a Hotz para arreglar algo que probablemente debería requerir todo un equipo de ingeniería. Nos encanta verlo.



Todo comenzó cuando Hotz elogió a Musk por dejar ir a cualquiera que no quisiera trabajar en un Twitter “incondicional”. Un usuario de Twitter señaló que estaba abogando por la servidumbre por contrato, y Hotz respondió ofreciéndose por un contrato a sí mismo por nada más que los gastos del coste de vida en San Francisco. Musk expresó interés en lo que probablemente sea la ayuda de ingeniería más barata que podría obtener, y el resto es historia. Kotaku se acercó a Hotz para preguntarle por qué no solicitó un puesto de tiempo completo, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.



Hotz tiene grandes planes para sus 12 semanas en Twitter. Quiere deshacerse de la ventana emergente de inicio de sesión que muestra si ha estado desplazándose durante demasiado tiempo. Quiere mejorar la relevancia de los resultados de búsqueda. Independientemente de si tiene éxito o no, Hotz ya ha demostrado una cosa con certeza: es el mayor follonero en el mundo de la tecnología.



Ya hay señales de que, después de todo, es posible que Hotz no pueda reemplazar a todo un equipo. Hotz es actualmente un personaje principal en tecnología Twitter por tratar de solicitar ingenieros para obtener ayuda gratuita. Como algunos han señalado, no es una buena idea que una de las compañías tecnológicas más grandes de Silicon Valley solicite trabajo voluntario, especialmente después de que Musk despidió a varios ingenieros de tiempo completo que podrían haberlo ayudado con este proyecto. Kotaku se acercó para preguntar a Twitter si Hotz estaba reemplazando o no a los ingenieros despedidos recientemente, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.



Como mínimo, Hotz sigue la tradición de Silicon Valley de tratar de arreglar cosas que al usuario promedio no le importan. “Si me deshago de la ventana emergente, todavía considero que mi trabajo es una victoria”, tuiteó Hotz. “Tengo una extensión de Chrome en mi portátil para bloquearlo”.