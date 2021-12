A Elon Musk le pones un micrófono delante y es muy posible que tengas varios titulares en pocos minutos. Eso mismo es lo que pasó esta semana con la intervención del CEO de Tesla en el medio The Babylon Bee. Musk habló del m etaverso, el cambio climático o incluso de los extraterrestres.



En el podcast le preguntaron su opinión sobre el m etaverso, el proyecto de la antes conocida como Facebook que espera crear un entorno inmersivo de realidad virtual en el que las personas puede interactuar con otros. Para Musk, al menos por ahora, no deja de ser una palabra vacía “de moda”. Según explicó:



No estoy seguro de aceptar esta idea de las cosas del metaverso. Por supuesto, puedes ponerte un televisor en la nariz, pero no estoy seguro de que eso te convierta en ‘el metaverso’, ¿sabes? No veo a alguien sujetándose una maldita pantalla a la cara todo el día y sin querer irse nunca. Eso parece… de ninguna manera. Creo que estamos lejos de desaparecer en el Metaverso. Suena solo como una palabra de moda. No quiero parecer un viejo imbécil que descarta Internet como en 1995 diciendo que no llegará a nada, hay cierto peligro, pero actualmente no puedo ver un metaverso convincente.

S e le preguntó posteriormente por otros temas variados que tocaron desde los problemas ambientales del planeta hasta los ovnis. Sobre el cambio climático dijo lo siguiente:



No estoy en el campo del calentamiento global súper alarmista. No creo que estemos jodidos por las emisiones de carbono actuales. Sin embargo, hay mucha inercia en la dirección de la extracción y la quema de hidrocarburos. El mundo todavía depende abrumadoramente de la minería y la quema de hidrocarburos, por lo que si esto continúa y realmente comenzamos a aumentar el CO2 en la atmósfera, existe un mayor riesgo de cambio climático, calentamiento de los océanos y aumento del nivel del mar. Creo que probablemente no sea un riesgo inteligente.

Por último, se le sugirió que expresara su parecer sobre el tema de la vida extraterrestre. Musk dijo que aún no ha visto ninguna evidencia real, pero a partir de esta idea, quizás la humanidad pueda inspirarse. “Si alguien supiera acerca de la evidencia de extraterrestres, sería yo, y no he visto nada”, afirmó. “¿Dónde están los extraterrestres? Quizás no haya ninguno en esta galaxia. Quizás lo que tenemos aquí en la Tierra es una situación muy, muy rara. En cualquier caso, no deberíamos dejar que esa vela se apague”, zanjó. [The Babylon Bee]