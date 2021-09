By

Quizá en una realidad alternativa en la que nunca existieron las redes sociales tengan carreras de coches voladores a reacción o naves espaciales, pero en la realidad con la que nos ha tocado lidiar lo que tendremos en 2022 son: carreras de patinetes eléctricos. Lo sentimos. Es lo que hay.



El torneo se llama eSkoot r Championship. Se fundó en 2020 y su primera temporada arranca en 2022. En ella participarán 30 pilotos que competirán a lomos de una bestia llamada S1-X Skooter. Fabricado por una empresa italiana llamada YCOM en colaboración con los organizadores del torneo, el S1-X no es el típico patinete que puedas alquilar en tu ciudad. Para empezar pesa 34 kilos y su carrocería de fibra de carbono no se puede plegar, lo cual no lo hace especialmente portátil para subir las escaleras de la oficina con él.

Tampoco es que tenga mucha autonomía. Sus creadores no han revelado ese detalle, pero podemos suponer que no será mucha por varios indicios. El primero es que los circuitos apenas tienen un kilómetro. El segundo es que el S1-X lleva nada menos que dos motores eléctricos de seis kilovatios, uno en cada rueda, que se alimentan de una batería de 1,5 kWh. El S1-X también lleva un botón con el que dar un extra de empuje a cambio de un mayor consumo de batería.

YCOM ha creado un sistema que balancea la potencia que recibe cada motor para que siempre sea la misma de una rueda a otra. Gracias a ello, a una suspensión especialmente diseñada para competición y a su aerodinámica, el patinete es capaz de alcanzar los 100kmh. No es una velocidad ni de lejos comparable a la de los mundiales de Fórmula 1 o motociclismo, pero si alguna vez has montado patinete eléctrico ya sospecharás que ir a 100kmh sobre uno de estos vehículos tiene que ser una experiencia pavorosa.

De hecho, el vehículo ya ha sido puesto a prueba por 16 pilotos en circuito cerrado. Ninguno de ellos ya logrado alcanzar la velocidad máxima, pero todos reportan que la experiencia de controlar un vehículo de motor sobre el que vas literalmente de pie es increíblemente agotadora [YCOM]