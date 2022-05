Nada arruina tanto unas vacaciones como un correo de trabajo en el peor momento. Para evitarlo, los promotores de las campañas de turismo en Islandia Visit Iceland e Inspired by Iceland han desarrollado un método bastante pintoresco: dejar que sean los caballos islandeses los que respondan por ti.



El concepto es absolutamente literal. No es que ahora los caballos de Islandia lleven algún tipo de dispositivo que se conecte a tu móvil y conteste automáticamente a tus correos mientras te das un paseo sobre su lomo. Esa opción quizá era la más lógica, pero no. Lo que propone la campaña Outhorse your eMail es que sean los caballos los que respondan a tus correos usando un teclado QWERTY gigante. Los promotores aseguran que “tu jefe nunca notará la diferencia”. A tenor de cómo son algunos jefes y algunos subalternos, es muy posible que tengan razón.

El sistema funciona incluso aunque no estés visitando Islandia. Para usarlo solo necesitas entrar en la web oficial del proyecto, seleccionar uno de los tres caballos secretarios que se publicitan en ella e introducir tu nombre, tu dirección de mail, la dirección de correo del destinatario y hasta cuándo vas a estar fuera de la oficina.

Tus tres ayudantes son Litla Stjarna Frá Hvítarholti (sí, ese es su nombre), un elegante alazán rojo que “escribe rápido, pero es propenso a las siestas” . Si Litla Stjarna Frá Hvítarholti no te convence, puedes recurrir a Hrímnir Frá Hvammi, un caballo blanco calificado como “Asertivo, eficiente y de pelo brillante”. Por supuesto, hay correos que merecen una atención especial. Si por lo que sea necesitas escribir un Out of Office realmente crucial al CEO de la empresa, a quien necesitas es a Hekla Frá Porkellshóli, un equino “ amistoso y entrenado en el lenguaje corporativo” . En este vídeo podé is ver cómo se fabricó el teclado a medida para estos secretarios de cuatro patas.

Por supuesto, toda esta charada no es más que una divertida campaña para promocionar el turismo en Islandia, y más concretamente, a sus preciosos caballos. Resulta que los caballos islandeses (Equus ferus caballus) son una subespecie bastante especial de estos animales que se cuenta entre las más coloridas del mundo, con 40 tonalidades y más de 100 variantes. Aparentemente, y según un estudio de 2016, los caballos islandeses también se mueven de una manera especial que los hace más cómodos y fáciles de montar. Por esa razón eran los preferidos de los Vikingos. Los guerreros nórdicos fueron también responsables de su expansión por el mundo. Y ahora, si me perdonáis, tengo que AAAAafy6ukk 888888 f;;; [ Outhorse your eMail vía IFL Science]