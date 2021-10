El hielo que se derrite debido al cambio climático ha dado lugar a una nueva disciplina: la arqueol ogía glaciar. En ella los científicos monitorizan el estado de las capas de hielo y, si se funden demasiado, organizan expediciones en busca de posibles artefactos bajo el hielo.



Uno de los países en los que más se practica la arqueología glaciar es en Noruega. Es en la parte sur de este país, en la región de Oppland, donde los arqueólogos Runar Hole, Espen Finstad y Bjørn Hessen han hecho un descubrimiento notable: un esquí de madera de alrededor de 1.300 años de antigüedad, una época que se remonta a mucho antes que los vikingos.

Hole y Hessen trabajann en el programa Secrets of the Ice. En 2014, los arqueólogos ya encontraron un esquí de la misma antigüedad en un yacimiento denominado parche de hielo Digervarden. Las imágenes vía satélite mostraban que el hielo de esa zona había retrocedido este año hasta niveles similares a los de 2014, así que organizaron una segunda expedición. El viaje, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre se ha saldado nada menos que con otro esquí. De hecho es la pareja del que encontraron en 2014.

El proceso no es precisamente tan sencillo como recoger la reliquia y volver. El esquí estaba aún atrapado en el hielo e hizo falta excavar cuidadosamente cno ayuda de hachas y picos para hielo y calentar algunas zonas con agua templada para ir retirando el objeto sin dañarlo.

El momento de mayor alegría llegó cuando dieron la vuelta al esquí y descubrieron que aún conserva las tiras de cuero con las que su propietario se lo sujetaba a las botas hace 1.300 años. El anterior esquí carecía de ese detalle que va a permitir estudiar mucho mejor cómo fabricaban las personas de aquella época estos accesorios para desplazarse.

En cuanto a por qué han aparecido solo los esquís y no más restos, los arqueólogos no tienen respuesta. Puede que un cazador los dejara en ese lugar plantados sobre la nieve y luego los olvidara o una pequeña avalancha los cubriera de manera que nunca pudo recuperarlos. De momento sus esquíes perdidos ya son los mejor conservados del mundo. [Secrets of the Ice vía GEO]