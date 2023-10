IA esta semana: ¿Se puede justificar el impacto ambiental de la IA?

Titulares de esta semana

Un nuevo informe

A pesar de que aparentemente hay mucho dinero para hacer lobby, parece que la industria de la IA está todavía luchando

Por último, pero no menos importante: un proyecto de ley recientemente presentado instituiría protecciones para artistas musicales contra la IA

La historia principal: el creciente impacto ambiental de la IA

Uno de los problemas actuales relacionados con la industria de la IA es simplemente cuánta potencia Se necesita para ejecutar sus sistemas. La búsqueda de suficiente energía para ejecutar los algoritmos de alto octanaje detrás de aplicaciones como Bard, Bing y ChatGPT está causando preocupación incluso entre los mayores defensores de la IA. Ahora, un nuevo estudio muestra que los recursos eléctricos necesarios para la creciente industria de la IA podrían lograr que su impacto ambiental sea aún más peor de lo pensado previamente.

El estudio, escrito por Alex de Vries, candidato a doctorado en la Escuela de Negocios y Economía de la VU de Ámsterdam, afirma que la Las necesidades energéticas de la industria de la IA pronto podrían igualar las de un país pequeño. “Dada la producción esperada en los próximos años, para 2027 Los dispositivos de inteligencia artificial recientemente fabricados serán responsables del mismo consumo de electricidad que mi país de origen, los Países Bajos”, de Vries. le dijo a información privilegiada Esta semana. “Esto también está en el mismo rango que el consumo de electricidad de países como Suecia o Argentina”.

Si bien la tasa de consumo de electricidad en la industria tecnológica se ha mantenido relativamente estable durante años, de Vries dice que la llegada de las guerras de los chatbots de IA Entre gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y OpenAI, puede haber generado una nueva era. El estudio de De Vries analiza específicamente consumo del sector de IA tal como se aplica a algo llamado la “fase de inferencia» de la IA producción. Si bien la mayoría de los estudios de impacto ambiental se han centrado hasta ahora en la cantidad de energía que se necesita para entrenar modelos en lenguajes grandes como GPT- 4, se ha prestado menos atención a la “inferencia”, que es el proceso mediante el cual los modelos lingüísticos producen nueva información como resultado de indicaciones. Esta fase de consumo de energía puede ser masiva y, a veces, representa la mayor parte de la energía gastada durante el ciclo de vida de la IA. escribe de Vries. Debido a la potencial naturaleza creciente de las necesidades energéticas de la IA en los próximos años, el académico sostiene que los desarrolladores “se centran [no sólo] sobre la optimización de la IA, sino también para considerar críticamente la necesidad de usar la IA en primer lugar».

El estudio de De Vries, al igual que otros destacados estudios sobre el impacto ambiental que se han publicado recientemente, plantea la siguiente pregunta: del cambio climático y la aceleración del malestar ambiental, ¿puede realmente justificarse la IA generativa? Quiero decir, ¿realmente necesidad ChatGPT, automatizado escribir correo electrónico, y pegatinas de IA? ¿O estamos matando el medioambiente innecesariamente a cambio de demasiado pequeña compensación?

En el mejor de los casos, estas plataformas ofrecen una mayor conveniencia para los consumidores y algunos ahorro de costos para las corporaciones, pero, por ahora, eso es todo. Gran parte de la mistificación en torno a la IA ha ayudado a ocultar el hecho de que las tecnologías de IA generativa no son ‘t—en muchos casos—particularmente revolucionario y, en algunos casos, ni siquiera lo son nuevo. Claro, hay algunas aplicaciones científicas novedosas de la IA que, una refinada, podría tener un impacto importante. Pero sería difícil argumentar que esas aplicaciones son las que reciben la mayor parte de la atención o los recursos. Cosas como ChatGPT que acaparan la atención (y capital de riesgo).

Cuando se ve a través del lente del enorme impacto ambiental de la tecnología, parece difícil justificar lo que es poco más que una forma sobrevalorada. de automatización de contenido. No vale la pena matar el planeta con mejores deepfakes.

La entrevista: Mitch Glazier sobre la fórmula de la industria de la música con la IA

Esta semana hablamos con Mitch Glazier, presidente y director ejecutivo de la Recording Industry Association of America, que ejerce presión en nombre de la industria de la música. La RIAA está apoyando una nueva introducción pieza de legislación que busca instituir protecciones legales contra el uso de la IA para replicar la imagen visual o audiosa de artistas. En los últimos meses, ha habido una explosión de contenido “deepfake” de IA que estafa descaradamente a conocidos músicos y celebridades. El Ley de Fomentar los originales, fomentar el arte y mantener el entretenimiento seguro (sin falsificaciones), que actualmente es un proyecto de ley en discusión, consagraría una serie de protecciones legales para los artistas que no quieren sus imágenes visuales o sonoras. utilizado en deepfakes no autorizados. Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

¿Qué papel tuvo la RIAA en relación con este proyecto de ley y qué espera que se logre con este proyecto de ley?

Fuimos uno de los varios grupos a los que se les pidió dar su opinión para poder desarrollar el proyecto de ley. SAG-AFTRA también estuvo muy involucrado . La idea era crear legislación federal porque todas las protecciones de nombre, imagen, semejanza y voz están en los estados. ahora mismo, y todos son diferentes.

¿Qué tiene la IA que la convierte en una amenaza para su industria (el negocio de la música)? ¿Cuál es el problema con esta tecnología?

El problema realmente no es la tecnología. La IA puede recibir licencias para una variedad de grandes propósitos y usos. El problema es cuando la IA se realiza en base a la voz o imagen de un artista en particular sin consentimiento, crédito ni compensación. Básicamente, lo que dice el proyecto de ley es: “El La tecnología es genial y si un artista quiere licenciar el uso de su esencia (su voz, su semejanza), esa es su elección. Pero, ¿qué? lo que no puedes hacer es clonar su voz sin su permiso. Es simplemente un derecho básico que existe para todos los demás tipos de propiedad. y eso debería existir aquí. Debería ser responsabilidad del artista decidir si quiere o no permitirle usar su imagen o su voz.

Entonces, parece que esta legislación en realidad abre la puerta a más música con IA, pero la idea es que, si un artista en particular es involucrados en una IA o una producción deepfake, tendrían que obtener crédito y, presumiblemente, recibir pago, verdad?

Bueno, el proyecto de ley dice “autorizado”, por lo que el artista tendría que autorizarlo. Si quieren negociar una compensación, pueden hacerlo. Puede que no quiera. Pero la clave es la parte de “autorización”. El autor tiene que decir: “Sí, puedes usar mi voz”. , mi imagen”. Si no dicen sí, no puedes hacerlo.

¿Cuáles son sus esperanzas para la aprobación del proyecto de ley? Parece que hay algunos senadores bastante prominentes que lo apoyan.

Somos muy optimistas. Este tema va más allá de la industria de la música y el entretenimiento y va más allá del tema del arte. Se relaciona con el derecho de cada individuo a controlar su propia esencia, a falta de un término mejor. Hemos sido alentados por un gran apoyo bipartidista desde el principio. el murciélago. Para conseguir que dos demócratas y dos republicanos, incluido el presidente del Subcomité de Propiedad Intelectual (Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota), pongan elaborar este borrador de discusión y hacerlo de manera que inviten a las personas a responder y entrar en la conversación, es una gran señal.

