Captura de pantalla : Jigoku Dera Guren Maru / YouTube

Probablemente tengamos ya que ir hablando de la dieta del otaku. Aprovechando que no hay mucho que hacer con la pandemia, u n joven youtuber japonés decidió seguir la rutina de ejercicio de Saitama, el protagonista del manga One Punch Man. El resultado, un año después, es espectacular.



Advertisement

¿ La mejor parte? Que no es el primero que se vuelva en esta peculiar rutina de ejercicio. En 2019 el empleado de banca Sean Seah lo intentó y los resultados fueron igualmente notebles.

Tampoco es que haya mucho secreto porque el programa de ejercicio del protagonista de One Punch Man consiste en hacer todos los días 100 flexiones de las denominadas push-up, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 km. Si se hace bien y con cuidado de no lesionarse, es un ejercicio fenomenal, esté o no inspirado en una manga. Eso sí, hace falta tiempo.

Siguiendo esta rutina, el youtuber Jigoku Dera Guren Maru ha pasado de 82,7 kilos a 57,6 kilos de pura fibra. En el vídeo sobre estas líneas podéis ver un resumen de su reto.