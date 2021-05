Vivimos en una época en la que las cartas coleccionables son cotizadas en números muy, muy elevados. Cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh! y Magic han sido vendidas recientemente por decen as y hasta cientos de miles de dólares, como es el caso de esta cartam que ha sido vendida por un cuarto de millón de dólares.

La carta en cuestión fue vendida mediante una subasta, y lo más curioso, es que no se trata de la carta de un personaje de Pokémon. No, en vez de mostrar a una de las criaturas de la mítica franquicia de videojuegos y anime, esta carta muestra a Tsunekazu Ishihara, presidente de The Pokémon Company.

Esta carta nunca salió a la venta, sino que fue otorg ada a los empleados de la compañía en 2017, cuando Ishihara cumplió 60 años. El nombre de la carta es , su arte fue creado por el mismo Ishihara y está autografiada. ¿Será más potente que un Charizard o un Mewtwo en combate? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que tras recibir 31 ofertas la subasta, fue vendida por la nada módica suma de 247.230 dólares. [Goldin Auctions vía Kotaku]