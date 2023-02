We may earn a commission from links on this page.

Cada vez parece más evidente que los cohetes convencionales que necesitan quemar toneladas y toneladas de combustible no son un método aceptable para viajar por el Sistema Solar. Una de las alternativas que más suena ahora mismo es la de los propulsores nucleares, pero ese tipo de sistemas siguen teniendo no pocos problemas y uno de ellos es la estructura que los contiene. Una empresa llamada Positron Dynamics propone usar algo en lo que no habíamos pensado hasta ahora: aerogel.



El aerogel es uno de los supermateriales más sorprendentes del mundo. Está compuesto por entre un 90,5% y un 99,8% de aire, composición que le vale, junto a su aspecto semitransparente, el apelativo de humo sólido. Su nombre se debe a que se fabrican sustituyendo el líq uido de un gel convencional por aire, pero son sólidos y rígidos al tacto. De hecho, e ntre sus propiedades está una resistencia sorprendente para su ligereza. Un aerogel medio puede soportar más de 1.000 veces su propio peso. También tiene un índice de re fracción muy bajo para ser un sólido y es un excelente aislante acústico, reduciendo la velocidad del sonido a solo 100 metros por segundo.

Sin embargo, la característica estrella del aerogel es su increíblemente baja conductividad térmica. No solo es que no le afecten ls altas temperaturas. Es que es prácticamente incapaz de transmitir el calor que recibe, lo que lo convierte en un aislante térmico sencillamente sensacional. Hace años pudimos ver cómo el material resistía que le echaran lava encima.

Positron Dynamics quiere aprovechar estas excelentes propiedades del aerogel para usarlo como material aislante del uranio en un motor para naves espaciales. Su nombre es Fission Fragment Rocket Engine o FFRE . Si funciona, el aerogel simplificaría mucho todos los sistemas necesarios para contener un motor de fisión nuclear. El único problema es que el aerogel no es capaz de contener la radiación proveniente de la fisión nuclear. Positron Dynamics confía en poder solventar ese detalle usando imanes superconductores. Es el mismo tipo de técnica que se utiliza para contener el plasma en los reactores experimentales de fusió n nuclear.

De momento, Positron Dynamics no tiene un prototipo que enseñar y su trabajo parece moverse en el plano de lo puramente teórico. Ello no ha evitado que la compañía reciba una ronda de inversión por parte del Instituto de Conceptos avanzados de la NASA. No sería raro que volvamos a oír hablar del aerogel y los motores nucleares en el futuro cercano. [vía Universe Today]