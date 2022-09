Mezclar inteligencia artificial con cámaras de vigilancia no es ninguna novedad, pero el artista digital Dries Depoorter ha logrado inquietar a más de un instagrammer con un proyecto que analiza fotos públicas de la red social y encuentra el momento en el que fueron hechas en cámaras abiertas de Internet.

El proyecto se llama The Follower y en apenas diez días ha logrado localizar tanto personas anónimas como influencers de más de 100.000 seguidores.

Es un concepto simple, pero brillante. Primero, Depoorter graba una selección de cámaras en vivo, presumiblemente de YouTube. Luego busca las etiquetas de esas ubicaciones en el feed público de Instagram. Finalmente, un software de inteligencia artificial compara las fotos de Instagram con las imágenes grabadas para encontrar coincidencias. Los resultados son... llamativos.

The Follower - Using open cameras and AI to find how an Instagram photo is taken.

Personas que se arrodillan en Times Square envueltos en una bandera, hacen mil fotos frente al Temple Bar de Dublín o prueban con distintos posados en el Wrigley Field de Chicago. Hacer la foto perfecta puede ser laborioso, y esa labor da un poco de risa vista en tercera persona. Pero esas personas podríamos ser nosotros de vacaciones, sin saber que hay una cámara grabando.

Depoorter promete publicar más vídeos a medida que aparezcan nuevas coincidencias en las cámaras. El artista belga es el creador de Die With Me, una app de mensajería que solo se puede usar con menos de un 5% de batería. Pero tiene otros proyectos extraños, como un reloj que mide el porcentaje de vida que ya has completado (a juzgar por la esperanza de vida en tu país).