En diciembre de 2020 se estrenó la llamada “temporada final” de Attack on Titan, uno de los anime más exitosos de la última década. Lo que los fanáticos no sabían es que esa “temporada final” en realidad llegaría en una parte, ni siquiera en dos. No, la última temporada de Attack on Titan está dividida en tres partes, y tendremos que esperar hasta 2023 para ver cómo finaliza la serie.

El domingo 3 de abril los estudios de Mappa anunciaron que la tercera parte de la temporada final llegará en 2023, horas antes de que se emitiera el último episodio de la segunda parte, en el cual vemos otro flashback (sí, otro más) de Eren, Mikasa y el resto de protagonistas llegando al puerto y las tierras de Marley por primera vez, mientras en el presente también llega Eren de nuevo, pero esta vez con la forma del titán fundador, acompañado de incontables titanes colosales, parte del llamado Retumbar.

Y así finalizaba una docena de episodios en esta segunda parte, en los que sucedieron muy pocas cosas, pero aún así, cosas impactantes que marcan un antes y después para el final de la serie. ¿Cómo finalizará la historia de Eren, la isla Paradis y los descendientes de Ymir? Tendremos que esperar un año para saberlo. O leer el manga, que ahí están todas las respuestas. [vía Crunchyroll]