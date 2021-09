By

Varios fabricantes de automóviles ofrecen funciones en las que una cámara dentro de un vehículo monitorea al conductor y activa alertas cuando detecta que comienzan a quedarse dormidos, pero los investigadores del Instituto Fraunhofer, en Alemania, han desarrollado un sistema de cámara en el automóvil aún más inteligente, el cual puede comprender exactamente qué es lo que está haciendo un conductor, lo que posiblemente ayudaría a mejorar la seguridad de las funciones de conducción semiautónoma.



No existe un sistema de conducción autónoma disponible públicamente que pueda manejar y desenvolverse en todas las situaciones de la carretera por sí solo. Las interrupciones no planificadas como construcciones o accidentes, e incluso circular en la concurrida sección del centro de una gran ciudad, generalmente requieren que el conductor vuelva a tomar el control del volante. Pero esa mano también puede traer problemas. En un mundo ideal, el conductor de un vehículo semiautónomo siempre estaría prestando atención a la carretera y listo para intervenir en cualquier momento para tomar el control del auto. Pero los humanos son humanos, y siempre existe la posibilidad de que un sistema autónomo intente ceder los controles de un vehículo mientras el conductor está distraído con una llamada telefónica o mientras toma un sorbo de café, lo que puede crear una situación peligrosa.

Esas situaciones son las que llevaron a los investigadores del Instituto Fraunhofer de Optrónica, Tecnologías de Sistemas y Explotación de Imágenes a llevar aún más lejos las capacidades de las cámaras de los automóviles. En lugar de simplemente proporcionar alertas cuando parece que el conductor se está quedando dormido, el nuevo sistema utiliza el reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial para construir un esqueleto digital del conductor que se parece mucho a un garabato. Aunque es una representación básica de la pose actual de un conductor, el esqueleto digital proporciona suficientes detalles para que el sistema interprete exactamente lo que está haciendo la persona, mientras que el reconocimiento de objetos adicionales mantiene un control sobre la ubicación de elementos como smartphones o tazas de café.

Cuando los dos sistemas están emparejados, un vehículo puede determinar si un conductor está prestando atención a la carretera o si está distraído con otras actividades como enviar mensajes de texto, comer o incluso interactuar con otros pasajeros en el vehículo. Al controlar lo que está haciendo el conductor, un sistema de conducción semiautónomo puede determinar qué tan distraídos están y, en teoría, cuánto tiempo les llevará volver a concentrarse en la conducción, y tener eso en cuenta antes de devolverles el control del vehículo a los humanos.

Hacer que la conducción semiautónoma sea más segura no es la única aplicación de esta tecnología. Muchos vehículos pueden aparcar por sí solos, pero un conductor no puede usar un comando de voz como “aparca por ahí” y esperar que el auto encuentre el lugar por sí solo. Hay una gran cantidad de contexto importante que falta en los comandos de voz simples como ese, pero cuando se combina con un sistema de cámaras que puede entender dónde está mirando un conductor y posiblemente incluso señalar con el dedo, de repente se pueden tener en cuenta otras señales instructivas y es posible al menos entender el lugar al que un conductor se refiere vagamente. Además de eso, los sistemas de cámaras más inteligentes podrían incluso ayudar a los sistemas de detección de cinturones de seguridad que, por el momento, simplemente determinan si la hebilla está asegurada, y no si un conductor o pasajero está usando el cinturón correctamente.