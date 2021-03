Estas son las películas que ganarían el Oscar si dependiera de la crítica del público

Imagen : Sony Pictures

Los nominados a los Premios Oscar de 2021 reflejan lo poco que hemos ido al cine últimamente y lo mucho que Netflix, Disney y Amazon —con decenas de nominaciones por cabeza— están cambiando el panorama de la industria audiovisual . Pero ¿quién va a llevarse el premio gordo? Aunque podríamos hacer nuestras cavilaciones, lo más sencillo es analizar la opinión del público.



On Buy.com cotejó las películas nominadas al Oscar con las reseñas de la gente, tanto en IMDb como en Rotten Tomatoes, y descubrió que Judas and the Black Messiah es la favorita del público este año. Solo por unas décimas , eso sí, porque le siguen The Father y Minari a muy poca distancia en la puntuación .

En cuanto al premio a mejor director , e sta es la primera vez en 93 años que dos mujeres están nominadas al mismo tiempo (Emerald Fennell, por Promising Young Woman, y Chloé Zhao, por Nomadland, que viene de triunfar en los Globos de Oro ), pero si de la crítica dependiera , el Oscar sería para el director de Minari, Lee Isaac Chung.

En cambio, Anthony Hopkins (The Father) le robaría el premio a mejor actor al surcoreano Steven Yeun (Minari), y Carey Mulligan (Promising Young Woman) haría lo propio con el Oscar a mejor actriz frente a Frances McDormand (Nomandland).

Por último, The Father ganaría claramente la categoría de mejor guion adaptado (en la que, curiosamente, compite con la secuela de Borat, Borat Subsequent Moviefilm) y Minari se haría con el premio a mejor banda sonora original.

Mejor película:

The Father 89.1%

Judas and the Black Messiah 89.3%

Mank 71.3%

Minari 89%

Nomadland 83.3%

Promising Young Woman 84%

Sound of Metal 88.3%

The Trial of the Chicago 7 86.3%

Mejor director:

Thomas Vinterberg, Another Round 87%

Emerald Fennell, Promising Young Woman 84%

David Fincher, Mank 71.3%

Lee Isaac Chung, Minari 89%

Chloé Zhao, Nomadland 83.3%

Mejor actriz protagonista:

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom 81.7%

Andra Day, The United States vs Billie Holiday 68.7%

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman 78%

Frances McDormand, Nomadland 83.3%

Carey Mulligan, Promising Young Woman 84%

Mejor actor protagonista:

Riz Ahmed, Sound of Metal 88.3%

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom 81.7%

Anthony Hopkins, The Father 89.1%

Gary Oldman, Mank 71.3%

Steven Yeun, Minari 89%

Mejor guion original:

Judas and the Black Messiah 89.3%

Minari 89%

Promising Young Woman 84%

Sound of Metal 88.3%

The Trial of the Chicago 7 86.3%

Mejor actor de reparto:

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7 86.3%

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah 89.3%

Leslie Odom, Jr, One Night in Miami 84%

Paul Raci, Sound of Metal 88.3%

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah 89%

Mejor actriz de reparto:

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm 72%

Glenn Close, Hillbilly Elegy 52.7%

Olivia Colman, The Father 89.1%

Amanda Seyfried, Mank 71.3%

Yuh-Jung Youn, Minari 89%

Mejor fotografía:

Judas and the Black Messiah 89.3%

Mank 71.3%

News of the World 81.7%

Nomadland 83.3%

The Trial of the Chicago 7 86.3%

Mejor banda sonora original:

Da 5 Bloods 70.3%

Mank 71.3%

Minari 89%

News of the World 81.7%

Soul 88%

Mejor guion adaptado: