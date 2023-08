Este año se estrena la nueva película de Zack Snyder, y esta vez no será una historia de superhéroes, ni tampoco se desarrolla en medio del apocalipsis zombie. No, su nuevo film es una ópera espacial épica, se llama Rebel Moon y aquí está su primer tráiler.

De hecho, el nombre completo de la película es Rebel Moon: Part One - A Child of Fire, ya que esta es la primera de dos partes en las que está dividida esta historia. Snyder no solo dirige la pelícu la, sino también ha escrito el guión junto a dos de sus colaboradores frecuentes, Kurt Johnstad (guionista de 300 y Atomic Blonde) y Shay Hatten (guionista de Army of the Dead, Army of Thieves y John Wick 4).

Rebel Moon se desarrolla en un universo que, según la premisa oficial, está controlado por un gobierno corrupto y en gran parte militarizado (que según el tráiler claramente parecen nazis espaciales). Una antigua miembro del ejército busca la redención e intentará luchar contra el gobierno autoritario galáctico, y para ello intentará reclutar a un grupo de guerreros.

Esta película en muchas ocasiones ha sido llamada “la Star Wars de Zack Snyder”, y sin duda que el tráiler promete una ópera espacial de ese estilo.

La película está protagonizada por Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Michiel Huisman y Anthony Hopkins, entre otros. El tráiler revela que el film estará lleno de acción, naves espaciales, criaturas fantásticas e incluso peleas con espadas láser, porque por supuesto que tenían que haber espadas láser.

La primera parte de Rebel Moon se estrena el 22 de diciembre de este mismo año en Netflix. La segunda parte, llamada The Scargiver se estrena el 19 de abril de 2024.

Aquí está el primer tráiler oficial d e Rebel Moon