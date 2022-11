By

Pokémon Escarlata y Violeta son el ultimo hit del mundo de los videojuegos, aunque quizás no por las razones que Nintendo quería. Si bien muchos están disfrutando de estas nuevas aventuras Pokémon, las redes se están llenando de vídeos con los bugs del juego. Pero hay uno que destaca por encima de todos y que tiene un curioso efecto : nos permite correr a toda velocidad.

Como descubrió el usuario de Reddit hamsterhead64, si conectas un segundo Joy-Con a tu Switch mientras juegas a Pokémon Escarlata o Violeta, puedes aumentar considerablemente tu velocidad. Con ambos mandos conectados, todo lo que tienes que hacer es empujar ambos joysticks izquierdos formando “un ángulo” (es decir, en cualquier posición que no sea directamente hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha), y verás cómo tu personaje empieza a correr al doble de velocidad.

El juego no es que haya sido necesariamente diseñado para que corras tan rápido, de hecho, verás que a veces el propio juego tiene dificultades para seguirte el ritmo. Es posible que los Pokémon salvajes no se generen a tiempo para encontrarte con ellos. Ciertamente no es el tipo de truco que justificaría invertir en un mando Joy-Con, pero si y a tienes uno, tienes que probarlo .

Vale que no es el típico fallo que uno se encuentra mientras juega de forma casual. Pero no podemos evitar preguntarnos cómo demonios surgió este bug en primer lugar. Una teoría convincente la dio el usuario de Reddit Pulley999, que afirmó que todo se debe a la forma en que Game Freak codifica los joysticks. Otro usuario señaló que el nuevo Pokémon Snap tiene el mismo bug, lo que nos lleva a suponer que Game Freak está reutilizando el código de ese juego en estos nuevos títulos.

Aun no sabemos con certeza qué es lo que está causando este fallo, ni sabemos si Game Freak lo parcheará en una futura actualización . Con eso en mente, corre a probarlo mientras puedas .