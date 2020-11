Este conductor chocó tan fuerte su Tesla que tuvieron que recoger las pilas en unos apartamentos cercanos

Filed to:

Foto : Departamento de Policía de Corvallis

Ha habido un nuevo accidente de un Tesla, pero no voy a sugerir que esté relacionado con el uso del piloto semiautónomo de nivel 2 de la compañía. No, este fue causado por un anticuado cerebro humano que estaba colocado por el uso de algunas drogas. No hay sistemas avanzados de inteligencia artificial aquí, solo un montón de esa planta de la que a Elon siempre le gusta hablar. Por suerte e incre íblemente, nadie resultó herido, aunque las celdas de la batería rota del Tesla terminaron en unos apartamentos cercanos.

El accidente ocurrió en Corvallis, Oregón, cuando un conductor, que se decía que estaba drogado con marihuana, estrelló su Tesla Model 3 2019 a unos 160 km/h contra un poste de electricidad junto a un edificio de apartamentos.

Foto : Departamento de Policía de Corvallis

El impacto fue tan fuerte que hizo que los paquetes de baterías montados en el chasis de Tesla se abrieran, enviando algunas de las más de 7000 celdas de cilíndricas individuales a paseo, con un aterrizaje en el regazo de una persona en su apartamento y otra en una cama, donde, según la cadenas de noticias local KATU2, la batería prendió fuego a las sábanas.



Hagamos una pausa aquí por un momento y asimilemos eso: esto fue un choque tan fuerte que incendió la cama de alguien.

Una rueda del Tesla también voló hacia el apartamento, rompiendo una tubería de agua e inundando partes de la vivienda.

Foto : Departamento de Policía de Corvallis

Los departamentos de policía y bomberos de Corvallis emitieron instrucciones para cualquiera que pudiera encontrar una celda de batería errada. Intentaron recolectar la mayor cantidad posible, pero es probable que quede alguna.



Esto es lo que debe saber sobre las baterías:

-Se informa que pueden permanecer calientes al tacto hasta 24 horas y podrían causar quemaduras si se manipulan. -Pueden liberar humos tóxicos que pueden dañar a personas y animales si se inhalan. - Pueden derramar sustancias que pueden dañar a personas y animales si están expuestos. No toque las pilas.



Dice mucho de la seguridad del Tesla que el conductor, Dylan Milota, pudiera escapar a pie antes de ser detenido a tres calles y llevado a un hospital.

Dice mucho del Tesla que las baterías calientes y peligrosas salieran desperdigadas por todas partes, pero, bueno, la física es así.