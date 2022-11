By

Hace cosa de dos años, el estudio responsable del canal de YouTube Cinematic Captures hizo un inquietante corto de Star Wars titulado Order 66 utilizando Unreal Engine 4. Ahora, ese mismo animador ha publicado una versión actualizada de ese mismo corto usando Unreal Engine 5 en 4K y el resultado es un espectáculo que bordea el realismo fotográfico .



Order 66 muestra el momento en el que los Stormtroopers tratan de ejecutar la infame Orden 66 contra un Caballero Je di Rodian llamado Nim Rosaan. El combate, que ya originalmente era fantástico, luce aún mejor bajo Unreal Engine. Este es el nuevo vídeo en 4K:

ORDER 66 - Remastered in UE5 [4K]

Si tienes curiosida d por ver los cambios, este es el vídeo original, que a fecha de hoy ya tiene más de cinco millones de visualizaciones:

ORDER 66 - Star Wars Short Film [4K]

El corto, por cierto, se desarrolla en el planeta Lahmu donde Erso se ocultaba con su familia al comienzo de Rogue One: A Star Wars Story. El vídeo no es para nada la única creación de Cinematic Captures. Hace unos meses publicó otra pieza en 8K titulada The Dark times (bajo estas líneas) que es digna de aparecer en cualquier película de la saga.