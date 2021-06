Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Si eres como yo, probablemente uses tu c uenta de Gmail como una especie de vertedero en el que vuelcas periódicamente el contenido en ejecución de tu cerebro para liberar RAM. Este pequeño SSD puede hacer más llevadera esa tarea de forma local y sin saturar tus cuentas en la nube.



Lo cierto es que eso de que el saber no ocupa lugar es mentira. Precisamente por eso hoy Google Fotos no es solo el servicio que uso solo para guardar postales de mis vacaciones. Es el lugar donde apunto todo lo que necesi to recordar que no sea confidencial, a menudo en formato de imagen . ¿Necesito recordar el teléfono de un cartel que he visto por la calle? Foto y a Google Fotos. ¿Necesito apuntar el código de una estantería en Ikea para recogerla en Amazon? A Google Fotos. Sí, ya se que en Ikea hay lápices, pero tengo un móvil . No debería de necesitar lápices. Lo que probablemente sí necesitaría es borrar esa foto con el código de Ikea al salir de la tienda, pero como he dicho arriba, mi memoria RAM es limitada.

Si a eso sumamos que pruebo teléfonos, os podéis imaginar el tute que se lleva a diario mi cuenta de Google Fotos. Hace un año me di de alta en el servicio premium porque ya había tenido que hacer limpieza varias veces y seguía rozando los 15GB gratuitos que ofrecen . Hace un mes me llegó el aviso de que solo me quedan 8GB disponibles de 100. Casi simultáneamente, mi pareja me avisó de que su cuenta de Google Fotos (también premium) también se estaba llenando. Es lo que tiene documentar compulsivamente en vídeo la vida de la peque.



Seagate One Touch SSD Seagate One Touch SSD ¿Qué es? Un disco SSD para hacer copias de seguridad de móviles Precio Desde 210 euros (modelo de 1TB) Nos gusta La versatilidad de la aplicación. La velocidad de transferencia. No nos gusta Que haya que cargar con el cable porque no lleva conector USB integrado. Copias de seguridad no incrementales. El precio.

Mientras pensaba en cómo solucionar esto sin pagar más y sin tener que borrar nada, Seagate me ofreció probar la nueva versión de su One Touch SSD. Se trata de un diminuto disco externo compatible con computadoras con Windows o MacOS, y móviles iOS o Android. Después de probarlo un tiempo he decidido hacerme con uno porque es una muy buena solución a mi Síndrome de Diógenes digital sin tener que pasar por caja todos los años .



El SSD viene con dos cables, uno USB-C a USB-C, y el otro USB-C a USB 3. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

El One Touch SSD no es un dispositivo muy complejo precisamente. Es una unidad de memoria en estado sólido (de 1TB en el caso de la que probé) con la electrónica OTG necesaria para conectarlo a móviles por USB-C o USB 3.0 de tamaño estándar (viene con los dos cables). Su tamaño es casi el de una caja de fósforos ( 93 x 79 x 9mm) aunque la necesidad de llevar un cable arruina en parte su portabilidad.



La aplicación SSD Touch

En móviles, la gestión de archivos se hace desde una aplicación llamada SSD Touch para Android o iOS. Básicamente es un explorador de archivos que podemos usar para hacer copias de seguridad personalizadas o copiar carpetas específicas de nuestro teléfono. Lo que me ha gustado de la app es que no da nada por hecho y no trata de pensar por el usuario. Muchas soluciones de almacenamiento tratan de hacer el proceso automático, lo que a la postre se traduce en un limitaciones a la hora de copiar los arc hivos como nosotros queramos. La interfaz de SSD Touch no es la mejor del mundo (una solución a pantalla partida sería estupenda aquí, Seagate), pero permite casi todas las opciones que uno puede desear .

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

L as copias de seguridad que hace SSD Touch tienen una cosa buena y una mala. La buena es que no crean un archivo propietario al que solo se pueda acceder mediante la aplicación. Podemos examinar manualmente una co pia de seguridad usando tan solo el explorador de archivos.



La mala es que las copias no son incrementales. En otras palabras, si haces una copia, añades dos fotos y vuelves a hacer una copia nueva, la app volverá a copiar todo otra vez en lugar de buscar los archivos nuevos y reemplazarlos. una solución a esto es simplemente usar otro software, pero hasta la fecha no he encontrado ninguno que me convenza en Android (Si conocéis uno que merezca la pena soy todo oídos) . Si lo que nos interesa son solo archivos de Imagen Photosync debería permitir hacer copias incrementales en el SSD, pero no he logrado que lo reconozca ni formateando la unidad.

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Otro inconveniente de la app nativa de Seagate es que la previsualización de fotos es extremadamente lenta, lo que dificulta bstante el seleccionar solo los archivos que queramos copiar. Hace falta pulir un poco más esa app, aunque a nivel general es bastante mejor que la media.



Los thumbnails tardan la vida en cargar :( Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En cuanto a la rapidez, Seagate asegura que la velocidad de lectura es de hata 1030 MB/s. Es casi el doble de las velocidades que suelen ofrecer este tipo de discos En la práctica he copiado 26GB de fotos de un OnePlus 9 Pro al disco en solo tres minutos y 29 segundos.



En el PC o el Mac, la unidad se comporta como un disco externo común y corriente. Podemos simplemente usar el explorador de archivos para mover fotos y vídeos, o instalar la aplicación de backups que viene en la propia unidad.

Los laterales tienen un acabado textil. El resto es aluminio. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En resumen

Mi gran duda sobre el One Touch SSD es cuál será su solidez a largo plazo. Lo llevo probando una semana con diferentes móviles y no me ha dado ningún problema, pero se lo que es que un SSD se averíe de un día para otro. En ese sentido S eagate ofrece tres años de garantía que incluye un servicio de recuperación de datos en el peor de los casos.

Pese a las garantías, no veo el One Touch SSD como una unidad de almacenamiento única o definitiva. Nunca está de más tener dos copias de todo. En lo que sí es muy práctico es en servir de puente físico entre distintos dispositivos sin tener que recurrir a una nube . En mi caso es extra ordinariamente útil para probar teléfonos y hasta h a sustituido a Photosync, la aplicación que usaba antes para transferir fotos vía wifi. Sin embargo, no me cuesta imaginar lo útil que sería en una casa donde haya varios móviles y haga falta un sistema rápido y sencillo de guardar las fotos o de hacer backups sin pasar por caja más que una vez .