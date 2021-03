Este impresionante reloj inspirado en la Estrella de la Muerte puede ser tuyo por un precio absurdo

Imagen : Studio Eliot & Watson

Después de crear uno de los objetos de colección más elaborados imaginables para los fans de Batman con su reloj de escritorio mecánico de $29.900 inspirado en el Batmobile, Kross Studio está tentando a los fans de Star Wars con un nuevo reloj de muñeca que homenajea al Imperio y su super arma destruyeplanetas: la Estrella de la Muerte. Pero lo único que este reloj podrá eliminar son los ahorros de toda tu vida.



Imagen : Studio Eliot & Watson

Dentro de una caja de titanio de 45 milímetros (que está acabada con un recubrimiento de carbono similar al diamante negro creado disparando sobre su superficie metálica con diminutas partículas de carbono para hacerlo resistente a los arañazos) encontrarás una recreación esquelética parcial de la Estrella de la Muerte, completada con un tono verde para su cañón superláser. Dentro de la Estrella de la Muerte en miniatura hay un mecanismo conocido como tourbillon que mantiene el mecanismo de escape y la rueda de equilibrio del reloj en constante movimiento para ayudar a anular los efectos de la gravedad y mejorar la precisión de su cronometraje. Como resultado, la Estrella de la Muerte y el tourbillon en el interior hacen una rotación completa cada minuto.

Si miras de cerca, también notarás que la manecilla de las horas del reloj son en realidad un diminuto Destructor Estelar Clase Imperial, mientras que el minutero es un Destructor Estelar Clase Super, y ambos hacen sus propias órbitas alrededor de la Estrella de la Muerte en el curso de un día. Una característica que falta y que suele ser uno de los pilares de los relojes mecánicos es una corona en el lateral que se utiliza para dar cuerda a la mecánica del interior y mantener el reloj en funcionamiento. Se ha movido a la parte posterior de la caja del reloj en forma de anillo en D emergente, que se asienta al ras cuando no está en uso para ayudar a preservar la estética limpia de la pieza. Después de darle cuerda, el reloj funcionará durante unos cinco días antes de que llegue el momento de volver a darle cuerda.

Imagen : Studio Eliot & Watson

Posiblemente más impresionante que el reloj Estrella de la Muerte en sí sea el estuche de coleccionable en el que viene. Ensamblado con más de 700 piezas de madera y aluminio, es una réplica a media escala de cuatro pies de largo de los contenedores de envío blindados utilizados para transportar cristales kyber, como se ve en Rogue One: A Star Wars Story. El exterior de la caja presenta un panel de control electrónico y escritura Aurebesh, mientras que en el interior hay nueve unidades de almacenamiento que sostienen el reloj, tres juegos de correas intercambiables, una réplica de cristal kyber de la película y compartimentos adicionales para guardar otros coleccionables de Star Wars.



Imagen : Studio Eliot & Watson

Si aún no has adivinado cómo termina esta historia, desafortunadamente no es una buena noticia para los rebeldes con fondos insuficientes. Kross Studio solo producirá 10 de estos relojes de coleccionista y cada uno tiene un precio de $ 150. 000. No es tan caro como una Estrella de la Muerte real, y probablemente sea incluso más barato que un droide astromecánico, pero incluso los fans acérrimos de Star Wars tendrán dificultades para convencerse de que su colección no está completa sin uno de estos.