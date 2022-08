Steven Seagal hace que lanzar cuchillos parezca fácil en películas como Under Siege, pero en realidad es una habilidad increíblemente difícil de dominar si no tienes la magia cinematográfica de Hollywood ayudándote. Eso es lo que le faltaba a Quint, del canal de YouTube Quint BUILDs. Pero con una buena ingeniería a la antigua, lograron construir un lanzador de cuchillos arrojadizos de mano que golpeó de manera perfecta a su objetivo desde diferentes distancias.



Lo que me viene a la mente aquí es lo que me viene a la mente de Jeff Goldblum: “Sus científicos estaban tan preocupados por si podían o no, que no se detuvieron a pensar si debían hacerlo”. Sin embargo, aparentemente ese no fue el caso con Quint, porque después de meses de diseño, rediseño, programación y reprogramación, el YouTuber construyó una de las piezas de ingeniería amateur más impresionantemente aterradoras que jamás hayamos visto.



Knife Throwing Machine!

Una vez que aprendas a dar en el blanco con una flecha, volver a golpearlo desde diferentes ángulos y distancias es relativamente fácil con algunos ajustes menores en la puntería. Ese no es el caso cuando se lanzan cuchillos. Se necesita un giro adicional para darle al cuchillo suficiente energía cinética para incrustarse en un objetivo, con un número específico de rotaciones necesarias para garantizar que su punta afilada golpee primero el objetivo, no el lado plano o el mango romo. Si alguna vez has estado lanzando hachas, sabrás de lo que estamos hablando.



Al igual que con muchos otros creadores talentosos y hackers de hardware en YouTube, Quint decidió que la ingeniería de fuerza bruta era una mejor alternativa a la práctica diligente, por lo que crearon un lanzador portátil que utiliza servomotores de alto rendimiento, solenoides, componentes personalizados impresos en 3D y algunos Baterías pesadas para lanzar cuchillos arrojadizos con la cantidad correcta de giro para que den en el blanco y se peguen cada vez. Para permitir que el lanzador funcione desde diferentes distancias, el lanzador incluso emplea un sensor LiDAR que se usa para medir qué tan lejos está el objetivo y ajustar su láser verde de orientación de manera adecuada.



Parece funcionar casi a la perfección, lanzando cuchillos desde un cargador tan rápido como la máquina puede reiniciarse y Quint puede apretar el gatillo. Steven Seagal finalmente podría tener una dura competencia para Under Siege 3.