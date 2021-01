Foto : Drew Angerer ( Getty Images )

No lo hagas. La mayoría de las personas no visitan mucho las carpetas raíz de Windows 10, pero en caso de que estés investigando las entrañas del software de tu PC, evita ingresar esta ruta de archivo en tu navegador: “\\ . \ globalroot \ device \ condrv \ kernelconnect ”. No solo bloqueará instantáneamente tu PC, sino que además te dará la temida pantalla azul de la muerte (BSOD), de la cual es posible que tu PC no pueda recuperarse. En serio. No lo hagas.

Según informa Tom’s Guide, un investigador de seguridad de Windows llamado Jonas Lykkegaard fue el primero en descubrir el error, y lo hizo por accidente. Lykkegaard lleva tuiteando sobre el problema de forma intermitente desde octubre de 2020. El investigador explica que que cuando la ruta anterior se abre en Windows 10, independientemente de si el usuario tiene privilegios administrativos o no, el sistema no puede verificar correctamente si hay errores cuando intenta conectarse, lo que resulta en un bloqueo de BSOD.

Aparte de los desarrolladores, los usuarios comunes no tienen muchas razones para rebuscar en las carpetas raíz de Windows 10, especialmente a nivel del kernel. El kernel o núcleo de Windows es una parte crucial que permite que el sistema operativo funcione, controlando los procesos cotidianos como la ejecución de controladores y el inicio y finalización de programas. Es lo que conecta al usuario con el hardware.

Si bien en Gizmodo no hemos probado la ruta nosotros mismos (por precaución de que podría acabar con alguno de nuestros pocos PC de prueba), tanto Tom’s Guide como Bleeping Computer han sacrificado un equipo PC por la causa. El PC que usaba Tom’s Guide se atascó en un ciclo de arranque de Reparación automática. Bleeping Computer no detalló si su PC sobrevivió a la prueba, pero confirmó que este error está presente en Windows 10 versión 1709 y posteriores.

El error también puede proporcionar a los piratas informáticos una forma de realizar ataques de denegación de servicio (DoS), que puedan apagar una computadora o red, haciéndola totalmente inaccesible para los usuarios. La clave es que en este caso, es posible que un hacker no necesite inundar el sistema con solicitudes repetidas, como sucedería normalmente en un ataque DoS. Ingresar la ruta de archivo que desencadena el fallo podría ser todo lo que se necesita.

Lykkegaard explicó que un pirata informático podría engañar fácilmente a alguien para que descargue o haga clic en un archivo URL de Windows (.url) que lo llevaría automáticamente a la ruta problemática, y así bloquear su PC.

Un portavoz de Microsoft explicó a Bleeping Computer que “Microsoft tiene el compromiso con el cliente de investigar los problemas de seguridad detectados y proporcionaremos actualizaciones para los dispositivos afectados lo antes posible”. Por lo tanto, parece que Microsoft conoce el problema y está trabajando para solucionarlo, pero no ha detallado cuándo se implementará un parche para los usuarios de Windows 10 versión 1709 o superior. Mientras tanto, no intentes navegar hasta la ruta del archivo y, definitivamente, esté atento a los enlaces y archivos sospechosos que puedan aparecer en tu bandeja de entrada o en cualquier otro lugar de Internet.