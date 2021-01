Filed to:

Captura de pantalla : Joanna Nelius/Gizmodo

Adobe Flash, la plataforma de software multimedia que impulsó tantos videos animados anteriores a YouTube como Homestar Runner, es tecnología oficialmente antigua. A partir del 31 de diciembre de 2020, Adobe dejó de admitir el software, y ahora Microsoft le dice a todos los usuarios de Windows 10 que es hora de deshacerse de él si aún no lo han hecho.



Una nueva actualización de Windows 10 de Microsoft, actualmente disponible a través de su Catálogo de actualizaciones, elimina permanentemente Flash del sistema operativo de acuerdo con Windows Latest, pero solo para las versiones 1903 y anteriores de Windows 10 y varias versiones de Windows Server. El mismo parche se implementará en Windows Update durante el próximo mes y estará disponible a través del Servicio de actualización de Windows Server (WSUS) en algún momento a principios de 2021 (se supone que la actualización también estará disponible para la versión 1909, pero no está claro por qué el parche de esa versión no aparece en la página del Catálogo de actualizaciones.) Al principio, la actualización será opcional, pero luego se moverá a las actualizaciones recomendadas unos meses después.



La aplicación de la actualización solo eliminará el Adobe Flash Player que fue instalado por su versión de Windows, no si se instaló manualmente desde otra fuente, dice Microsoft. Una vez que se aplique la actualización, Adobe Flash se eliminará del Panel de control y los usuarios de Windows 10 no podrán revertir la actualización. Los usuarios también pueden desinstalar Flash a través del sitio web de Adobe.



Si es absolutamente necesario volver a instalar Flash, deberás restablecer tu dispositivo a un punto de restauración del sistema anterior. Si no tienes un punto de restauración, asegúrate de crear uno antes de aplicar la actualización de eliminación de Flash.



A finales de mes, Microsoft también habrá eliminado Adobe Flash Player de su nuevo navegador Edge. “A partir de enero de 2021, Adobe Flash Player se desactivará de forma predeterminada y se bloquearán todas las versiones anteriores a KB4561600 lanzadas en junio de 2020. Los recursos descargables relacionados con Adobe Flash Player que están alojados en los sitios web de Microsoft ya no estarán disponibles”, dijo Microsoft.



Los usuarios de Microsoft Edge Legacy e Internet Explorer 11 también deberían haber recibido su última actualización de seguridad de Adobe Flash en diciembre de 2020 o antes. Google Chrome ya ha abandonado Flash, junto con Mozilla Firefox y Apple Safari. Safari dejó de admitir Flash en septiembre de 2020 con la versión 14. Si intentas descargar el complemento Flash del sitio web de Adobe, tu navegador ahora te impedirá hacerlo.



Además, Adobe bloqueará la ejecución del contenido Flash en Flash Player a partir del 12 de enero de 2021 para “ayudar a proteger los sistemas de los usuarios”, dice. Dado que macOS y Windows ya no recibirán actualizaciones de seguridad de Flash, tiene sentido hacerlo considerando que ahora es una pieza tecnológica desaparecida.



Desarrollado primero por FutureWave antes de ser adquirido por Macromedia y luego por Adobe, Flash fue la forma preferida de incrustar animaciones sofisticadas, reproductores de video y videojuegos en sitios web durante finales de los 90 y principios de los 2000. Allanó el camino para sitios web interactivos y totalmente inmersivos que son la norma en la actualidad. Pero la proliferación de plataformas mejores y más grandes como HTML5, OpenFL y Unity lentamente comenzó a hacer que Flash se sintiera desactualizado. Adobe renombró su entorno de creación Flash como Adobe Animate en 2015 para expandir el soporte para HTML5 y alentar a los desarrolladores a construir con nuevos estándares web en lugar de Flash.



La mayoría de lo que se encuentra en un sitio web hoy en día no es Flash, sino HTML5 u otro estándar abierto que requiere mucho menos tiempo para representar páginas web. Los entornos de creación modernos no solo consumen menos CPU de forma espectacular, sino que algo como HTML5 no necesita un complemento de navegador para funcionar, a diferencia de Flash. HTML5 funciona de forma nativa con todos los navegadores y también es compatible con SEO.



Adobe continuará brindando soporte para Animate y, en caso de que te lo preguntes, Homestar Runner todavía está vivo y coleando. Además, el Archivo de Internet ya ha conservado más de 1,000 elementos flash, incluidos clásicos como Badger, All your base are belong to us y Peanut Butter Jelly Time. No vi Salad Fingers en la lista, pero ya hay un montón de episodios en el canal de YouTube de David Finch.