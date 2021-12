By

La palabra temerario probablemente se queda corta para describir a Sebastián “Ardilla” Álvarez. Este antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas de Chile es famoso por sus increíbles vuelos rasantes con wingsuit. El último de estos vuelos lo ha llevado a entrar y salir de un volcán activo. El vídeo es de infarto.



Álvarez , de 36 años, comenzó su vuelo desde un helicóptero a 3.500 metros de altura. Desde ahí descendió durante 40 segundos hasta alcanzar los 280 kilómetros por hora, entró por un lado del cráter del Villarica, descendiendo ocho metros en el interior de la caldera , y salió por el otro para sobrevolar las estribaciones exteriores del volcán y aterrizar sano y salvo con la ayuda de un paracaídas.

El vuelo de Sebastián “Ardilla” Álvarez no tiene nada de fácil. “Es, de lejos, el proyecto más extremo que he llevado a cabo”, explica el piloto . No es solo que el Villarica (un estratovolcán apodado como la casa del diablo por los indígenas de la tribu Mapuche) sea un volcán activo. Es que la prueba se realizó a mucha altitud y en condiciones muy difíciles de frío y viento. De hecho, uno de los objetivos de la prueba era averiguar los límites de una maniobra clave en la disciplina de Wingsuit llamada Flare.

El vuelo no ha sido cosa de dos días precisamente. Álvarez ha dedicado un año a familiarizarse con las condiciones del volcán, estudiando detalles como los cambios de viento, su velocidad, la intensidad y frecuencia de las columnas de humo que salen del cráter, o los cambios en la temperatura del aire.

Pese a todo ese tiempo preparándose física y mentalmente, el deportista reconoce que “entrar en la casa del diablo ha sido una de las experiencias más terroríficas que he tenido”. “Mentalmente, ha sido realmente duro”, continúa el piloto. “Tu mente no quiere estar ahí, así que necesitas obligarla a que ocurra. Realmente disfruto con este tipo de retos porque me gusta ir más allá de los límites de este deporte”. [Redbull]