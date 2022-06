By

No es sencillo que una película de ciencia ficción envejezca bien con el tiempo, y menos aun, que lo haga una con tintes futuristas. Eso sí, existen films tan gloriosos, que aguantan el paso de los años sin perder un ápice de frescura. ¿Crees que algunos de estos clásicos de la ciencia ficción podrían pasar por películas actuales? ¿Y si le damos un toque moderno a sus tráilers? Mira el próximo vídeo y juzga por ti mismo.

El origen de esta idea proviene del joven editor de vídeo Michael Edwards. Si te pasas por su canal de YouTube, verás que Edwards ha decidido crear sus propios tráilers de clásicos de culto como Aliens, Terminator 2 o Predator. Y el resultado es sencillamente increíble.

Resulta tremendamente divertido ver cómo Edwards consigue entremezclar las escenas perfectas de las películas para que los tráilers estén repletos de acción y tensión, y a la vez no soltar ningún spoiler importante de la trama (y eso que puede resultar tentador tratándose de películas que ya hemos visto casi todos).

Si no has visto algún clásico de la lista, quizás los tráilers actualizados de Michael Edwards te dejen con más ganas de hacerlo. Por lo menos yo ya he elegido película para esta noche.