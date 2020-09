Foto : Katya Rekina

Por fin. Ha llegado la hora de actualizar a los últimos sistemas operativos de Apple para iPhone, iPad, Apple Watch y Apple TV. Que se vayan al diablo las betas públicas. Ya está disponible la nueva actualización para tus dispositivos, pero aún así, hay algunas cosas que quizás desees hacer para prepararlos para las nuevas versiones de sus respectivos sistemas, que actualmente se trata de iOS 14, iPadOS 14 y watchOS 7.



Qué hacer antes de pasar a iOS 14 y iPadOS 14

Primero, y lo más importante, verificaría si tu dispositivo es compatible con el último sistema operativo de Apple. A continuación, la lista completa de dispositivos compatibles:

iPhone

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ra generación)

iPhone SE (2da generación)



iPod touch (7ma generación)



iPad Pro 12,9" (4ta generación)



iPad Pro 11" (2da generación)



iPad Pro 12,9" (3ra generación)



iPad Pro 11-inch (1ra generación)



iPad Pro 12, 9" (2da generación)



iPad Pro 12, 9" (1ra generación)



iPad Pro 10, 5"

iPad Pro 9, 7"

iPad (8va generación )



iPad (7ma generación )



iPad (6ta generación )



iPad (5ta generación )



iPad mini (5ta generación )



iPad mini 4

iPad Air (4ta generación )



iPad Air (3ra generación )



iPad Air 2

Suponiendo que tu dispositivo está en la lista, debes hacer una copia de seguridad de tu iPhone o iPad. En un mundo perfecto, tu teléfono o tablet ya debería haberlo hecho por sí solo y enviar dichas copias de seguridad a iCloud, donde viven hasta que necesites llamarlas cuando ocurra algún desastre. Puedes verificar si es el caso, así como la última vez que se realizó una copia de seguridad, abriendo la aplicación Configuración, tocando sobre tu ID de Apple y después iCloud. Una vez ahí, desplázate un poco hacia abajo hasta que veas “Respaldo de iCloud”. Debería estar habilitado, asumiendo que tienes espacio en tu almacenamiento de iCloud para una copia de seguridad de tu dispositivo (o dispositivos).

Presiona sobre el dispositivo y verás la última vez que se realizó una copia de seguridad de justo debajo del enlace “Hacer copia de seguridad ahora”:

Captura de pantalla : David Murphy / Lifechaker.

Presiona “Hacer copia de seguridad ahora” para iniciar otra copia mas actualizada, idealmente cerca del momento en el que estés a punto de instalar iOS 14 o iPadOS 14. Asegúrate de estar conectado a la red wifi de tu hogar antes de hacerlo.



También puedes conectar tu iPhone o iPad a tu ordenador y ejecutar una copia de seguridad a través de iTunes, lo que prefieras. Te ahorrará datos, al menos.

Si bien esto debería cubrirte en caso de que una actualización del sistema operativo arruine por completo tu teléfono o tablet, también puedes tomar algunas precauciones adicionales. Considera copiar todas tus fotos y videos de tu dispositivo, ya sea conectándolo a tu ordenador o cargándolos a un servicio gratuito como Google Photos. Si tienes notas con información crítica que no puedes permitirte perder, tal vez sea un buen momento para iniciar sesión en tu cuenta de iCloud y copiarlas en otro lugar (temporal o permanentemente).

Además, considere el momento en el que harás la actualización. Si sabes que necesita usar mucho tu iPhone o iPad para trabajar, o si se aproxima algún evento que requiera su uso, puedes esperar antes de actualizar el sistema operativo. Seguirá estando allí cuando hayas terminado lo que estés haciendo y no te verás en aprietos si, por cualquier motivo, la actualización tiene un problema.

Lo que no haría es molestarme en limpiar todas tus aplicaciones antes de instalar iOS 14, específicamente. Gracias a la nuevas función de la Biblioteca de aplicaciones, tendrás todas las oportunidades que necesites para limpiar o eliminar apps en la nueva página dedicada a ellas en el escritorio del dispositivo (y es posible que ni siquiera necesites desinstalar nada si realmente no lo deseas).

Sin embargo, si está actualizando a iPadOS 14, ahora es un buen momento para revisar tu iPad y pensar en lo que estás usando, lo que podrías usar y lo que juras que usarás pero que no has logrado iniciar ni una vez desde que instalaste iOS 13 el año pasado. Limpiar tu iPad de aplicaciones no deseadas no es un requisito para instalar una nueva versión de su sistema operativo, pero me gusta pensar en la actualización anual como un recordatorio rápido para ordenar un poco. Ayuda a mantener mi dispositivo menos lleno de cosas que realmente no necesito y solo tengo que preocuparme por este proceso una vez al año.

Mientras se instala iOS 14 o iPadOS 14, asegúrate de leer un poco sobre todas las nuevas y divertidas funciones que llegan a tu dispositivo, incluyendo el reconocimiento de sonido y la codificación de direcciones MAC, nuevos fondos de pantalla de CarPlay, nuevos fondos de pantalla para iPhone y iPad, los nuevos widgets, seguimiento anti-anuncios, modo de imagen sobre imagen (Picture in Picture), configuración de un nuevo navegador web predeterminado y mucho más.

Qué hacer antes de actualizar a watchOS 7

Es poco lo que necesita hacer con tu Apple Watch antes de actualizar su sistema operativo, pero aún así tengo algunos consejos. En primer lugar, puedes realizar una copia de seguridad; no es un proceso separado, sino uno que está incluido en la copia de seguridad habitual de tu iPhone (teniendo un iPhone sincronizado con el Apple Watch, obviamente). Hazlo antes de instalar watchOS 7, y será un gran salvavidas en caso de que tengas problemas.

De hecho, el mayor problema que podrías tener con una actualización a watchOS 7 es la actualización en sí: puede llevar un tiempo, especialmente porque probablemente tendrás que actualizar a iOS 14 antes de watchOS 7. Asegúrate de estar cargando tu Apple Watch antes de actualizarlo, de que tanto tu reloj como tu iPhone estén en una proximidad razonable (y con buena conexión wifi), y asegúrate de no necesitar usar ninguno de los dos durante algún tiempo. En general, es posible que desee esperar hasta la hora de acostarse para iniciar el proceso de actualización. Confío en que no uses tu iPhone mientras duermes.

Qué hacer si has estado usando versiones beta de iOS o iPadOS

Aunque probablemente no será un problema, me gusta desinstalar los perfiles beta en mis dispositivos antes de instalar una nueva actualización final de iOS o iPadOS. A veces me he dado cuenta de que mi iPhone no verá la nueva versión final si todavía estoy inscrito a la beta cuando todos los demás reciben la actualización. Entonces, para asegurarme de que Apple me la envía al mismo tiempo que a todos los demás, generalmente me deshago del perfil beta en las primeras horas del día de lanzamiento de un nuevo sistema operativo. No tienes que hacerlo a menos que realmente lo desees, pero si no ves la actualización principal de iOS o iPadOS cuando todos los demás dicen que están actualizando, esta podría ser la razón.

¿Y qué pasa con mis AirPods Pro? ¡Quiero el nuevo sistema de audio!

Relájate, no hay ningún ajuste que puedas tocar para forzar una actualización de firmware para tu AirPods Pro. Tendrías que pasar por una gran cantidad de obstáculos para que se active una actualización, y es posible que no funcione.

Así que, bueno, continúa usando tus AirPods Pro. Con el tiempo, obtendrás Spatial Audio y la función de “cambio automático” que facilita aún más el uso de diferentes dispositivos Apple con tus AirPods Pro.