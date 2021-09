By

Jordan Persegati es una ilustrador y dibujante de cómics con un gusto especial por el horror y el manga . De vez en cuando, Persegasti abandona sus trabajos habituales para llevar su arte a terrenos poco convencionales. El último de esos terrenos es un libro para colorear de Frozen 2 . Sí, la película de Disney.

El artista simplemente reinterpreta los personajes de Disney y los adapta a su estilo visual, más cercano a Junji Ito que a la casa de Mickey Mouse. El resultado final es a la vez fantástico y espeluznante. En este vídeo se pueden ver algunos de los dibujos finales y parte del proceso que sigue Persegasti para imaginar semejantes horrores, explicado por el propio autor.

No es para nada la primera vez que Jordan Persegati juega a convertir personajes infantiles en pesadillas horripilantes. De hecho es una de sus aficiones favoritas en su canal de YouTube, donde podemos encontrar revisiones pavorosas de los emoji de toda la vida, versiones de pesadilla de algunos logotipos muy conocidos o interpretaciones muy abominables de los personajes de Rick and Morty o de criaturillas tan aparentemente inocentes como el lagarto de Cut The Rope, Stitch, Bob Esponja, Dora la Exploradora o las Supernenas.

En su canal, Persegati también publica vídeos con diferentes técnicas artísticas y retos como dibujar solo con un borrador o con pintura roja simulando sangre. En general su canal en YouTube es una cueva del tesoro para los amantes de la ilustración, el horror y, por qué no, un poco de humor.

Mi favorito del autor sigue siendo la reinterpretación que hizo de Peppa Pigg convertida en cinco monstruos muy diferentes (sobre estas líneas) . Como última recomendación, no pongas este vídeo si corres el riesgo de que tus hijos vayan a entrar de improviso en el despacho. Ya tendrán tiempo de traumatizarse cuando sean más mayores. [Jordan Persegati vía Digg]