Winnie Pooh es un osito adorable que disfruta mucho de comer miel, vive en el bosque y pasa tiempo con sus amigos Piglet, Tigger, Conejo, Ígor y, en especial, con su amigo humano Christopher Robin. Pero, ¿qué pasa cuando Christopher se va a hacer su vida adulta y abandona estos adorables animales? Según esta película, Winnie y el resto no se lo tomarán nada bien y comenzarán a asesinar personas.

Sí, esa es la trama de la nueva película llamada Winnie the Pooh: Blood and Honey, o Winnie Pooh: Sangre y Miel, o al menos eso es lo que podemos entender en su primer tráiler oficial, el cual es ridículamente absurdo, violento, sangriento, y al mismo tiempo… ¿Estúpidamente divertido? El tráiler me produce esa misma sensación que algunas películas clásicas del género Slasher como la saga Viernes 13 o incluso Evil Dead II. Una especie de mezcla entre un poco de terror y una risa nerviosa de no poder creer lo que estás viendo. ¿Acaso alguna vez imaginé ver al osito Winnie asesinando jovencitas en una casa de campo? No, jamás.

Y esta película absurda es posible gracias a que ya ha pasado tanto tiempo de la creación de Winnie Pooh que sus derechos y propiedad intelectual, que hasta hace poco eran propiedad de Disney, han pasado a formar parte del dominio público, lo que significa que cualquier persona puede crear obras como esta. A partir de 2024 Disney podría perder los derechos exclusivos de Mickey Mouse, así que prepárense para posiblemente ver aberraciones similares con el clásico ratón de las películas animadas.

Aquí está el tr áiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey:

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey / 2022 Official Trailer

Y este es el póster oficial de la película: