Desde que Mandalorian adquirió el Darksaber (Sable oscuro) de Moff Gideon, otro enfrentamiento era inevitable. Bo-Katan Kryze creía que estaba destinada a tomar posesión del sable pero, por desgracia, no fue así. Y en la tercera temporada de The Mandalorian, esto será un problema. “No pensaron que se desharían de mí tan fácilmente, ¿verdad?” dijo la actriz Katee Sackhoff mientras subía al escenario en el evento Star Wars Celebration en California. “Puede que tenga algunos asuntos pendientes”.



Sackhoff estuvo en el evento para resaltar el hecho de que regresará para la tercera temporada de The Mandalorian, y los co-creadores Jon Favreau y Dave Filoni, mostraron un tráiler breve de la temporada en el que Bo-Katan tenía una gran importancia. El tráiler no estará disponible en internet, porquela serie no se estrenará hasta el próximo año, pero esto es lo que se pudo ver.

Vemos a Mando (Pedro Pascal) caminando hacia un montón de rocas. Se escucha la voz de la Armera (Emily Swallow), que le dice: “Te has quitado el casco, y lo que es peor, lo hiciste por tu propia voluntad. Ya no eres mandaloriano”. Mientras esto sucede, la vemos a ella, así como a Mando y Grogu, entrando en una cueva. Hay una luz en el cochecito de Grogu. “La redención ya no es posible desde la destrucción de nuestro hogar”, continúa.

Después vemos a Bo-Katan en una gran sala de piedra ornamentada. Está sentada en un asiento grande, casi de piedra, bien tallado. “Tu culto renunció a Mandalore mucho antes de la purga”, le dice a Mando, con odio en su discurso. “¿Dónde estabas entonces?” Sigue un montaje de tomas, que incluye peleas de naves con la nueva nave de Mando, Grogu sentado al frente con él y un vistazo a varios mandalorianos en una misión.

Entonces aparece una ciudad brillante. Casi como brilla Gondor de El señor de los anillos, y un montón de monos-lagartos Kowakian cuelgan juntos de un árbol. Mando se para debajo del árbol, junto a una fuente, y Greef Karga (Carl Weathers) sale con una túnica roja nueva. “Escuché que habías vuelto, pero no lo creía”, dice, saludando a Mando. Parece que está en algún tipo de posición de poder. Luego, en un montaje rápido, vemos un nuevo personaje interpretado por Tim Meadows (de Saturday Night Live), el Doctor Pershing (Omid Abtahi) y Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), el último de los cuales parece haber sido ascendido de piloto de X-Wing. Además, algunos droides nuevos.

“Voy a Mandalore para ser perdonado por mis transgresiones”, dice Mando. Luego, un montaje de más naves con más peleas, el Doctor Pershing caminando sobre una especie de base, así como muchas tomas diferentes de Bo-Katan mirando cosas a través de una nave estelar. Y luego, en una cueva, Bo-Katan dispara a una pared frente a Grogu. Se desmorona, ella se vuelve hacia él y dice: “¿Creías que tu padre era el único mandaloriano?”

Podemos entender algunas cosas de este tráiler, especialmente tomando en cuenta los últimos episodios de la temporada 2 de la serie y los episodios de The Book of Boba Fett que estuvieron centrados en Mando. En primer lugar, Bo-Katan tiene un papel muy importante aquí e incluso podría ser la antagonista principal. En segundo lugar, vemos mucho a Doctor Pershing, así que tal vez aprendamos más sobre las habilidades de Grogu. Y tercero, la historia que nos adelantaron en The Book of Boba Fett, de cómo Mando debe ir a Mandalore para ser redimido, se siente como la historia principal. O eso pensamos a partir de este adelanto de unos 60 segundos.

La tercera temporada de The Mandalorian ha terminado de filmarse y llegará a Disney+ en 2023.